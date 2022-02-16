Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 16 Şubat 2022
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, kamu çalışanlarının 3600 ek gösterge düzenlemesi çalışmalarına ilişkin bakanlıkta düzenlenecek toplantıya başkanlık edecek.
SİYASET
1- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, kamu çalışanlarının 3600 ek gösterge düzenlemesi çalışmalarına ilişkin bakanlıkta düzenlenecek toplantıya başkanlık edecek.
(Ankara/10.30)
2- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma Genel Komutanlığı 2021 Yılı Değerlendirme Toplantısı'na katılacak.
(Ankara/09.30)
3- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, iki gün sürecek NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nda Türkiye'yi temsil edecek.
(Brüksel)
4- TBMM'den
- Genel Kurulda, bazı uluslararası anlaşmaların onaylanmasını uygun bulan kanun teklifleri görüşülecek.
- İYİ Parti TBMM Grup Toplantısı yapılacak.
(TBMM/14.00/10.30)
EKONOMİ FİNANS
1- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, aralık ayına ilişkin konut fiyat endeksini açıklayacak.
(Ankara/14.30)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Ukrayna-Rusya sınırındaki gerilim ve uluslararası yansımaları izleniyor.
(Kiev/Ankara)
GÜNCEL
1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.