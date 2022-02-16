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Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 16 Şubat 2022

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, kamu çalışanlarının 3600 ek gösterge düzenlemesi çalışmalarına ilişkin bakanlıkta düzenlenecek toplantıya başkanlık edecek.

Türkiye ve Dünya gündemi 16.02.2022, 09:04
Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 16 Şubat 2022

SİYASET

1- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, kamu çalışanlarının 3600 ek gösterge düzenlemesi çalışmalarına ilişkin bakanlıkta düzenlenecek toplantıya başkanlık edecek.

(Ankara/10.30)

2- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma Genel Komutanlığı 2021 Yılı Değerlendirme Toplantısı'na katılacak.

(Ankara/09.30)

3- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, iki gün sürecek NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nda Türkiye'yi temsil edecek.

(Brüksel)

4- TBMM'den

- Genel Kurulda, bazı uluslararası anlaşmaların onaylanmasını uygun bulan kanun teklifleri görüşülecek.

- İYİ Parti TBMM Grup Toplantısı yapılacak.

(TBMM/14.00/10.30)

EKONOMİ FİNANS

1- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, aralık ayına ilişkin konut fiyat endeksini açıklayacak.

(Ankara/14.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Ukrayna-Rusya sınırındaki gerilim ve uluslararası yansımaları izleniyor.

(Kiev/Ankara)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

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#Gündem #16 şubat #3600 ek gösterge
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