Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 17 Ağustos 2022

SİYASET

1- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Zeytinburnu'nda esnaf ziyareti yapacak, AK Nokta'yı ziyaret edip aşure dağıtımına katılacak ve Millet Bahçesi'nde gençlerle buluşacak.

(İstanbul/17.00/18.00/21.00)

2- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Valiliği ziyaret edecek, İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı ve 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Hazırlık Toplantısı ile Edremit Dilkaya Köy Yaşam Merkezi'nin açılışına katılacak.

(Van/13.00-15.45)

EKONOMİ

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Bakanlığın stajyerleriyle bir araya gelecek.

(Ankara/11.00)

2- TCMB, haziran ayına ilişkin kısa vadeli dış borç istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ceenbek Kulubayev, görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/14.15)

2- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre ve Başbakan Ünal Üstel tarafından kabul edilecek, restore edilen Barbarlık Müzesi'nin açılışı ile "Gol Atan Kaleye" belgeselinin galasına katılacak.

(Lefkoşa)