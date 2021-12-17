Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 17 Aralık 2021
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi Dışişleri Bakanları Toplantısı"nın açılış konuşmasını yapacak.
SİYASET
1- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Macaristan İçişleri Bakanı Sandor Pinter ile görüşecek. İki Bakan ortak basın toplantısı düzenleyecek.
(Budapeşte)
2- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi Eğitim Bakanları Oturumu"na katılacak.
(İstanbul/09.00)
3- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Nizip ve Oğuzeli ilçelerinde esnafla bir araya gelecek, Gaziantep Ticaret Odası'nı ve Şahinbey ilçesinde esnafı ziyaret edecek.
(Gaziantep/11.20/12.50/14.20/16.00)
4- CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, CHP Belediye Başkanları Çalıştayı ile ilgili basın toplantısı düzenleyecek.
(Kayseri/11.00)
EKONOMİ FİNANS
1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "2021 Verimlilik Proje Ödülleri & TEVMOT Projesi Plaket Takdim Töreni"ne katılacak.
(Kocaeli/11.00)
2- Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin düzenlediği "Design Türkiye Endüstriyel Tasarım Ödül Töreni"ne iştirak edecek.
(İstanbul/10.00)
3-Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ekim ayına ilişkin kısa vadeli dış borç istatistiklerini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
4- TOBB, kasımda kurulan ve kapanan şirketlere ilişkin istatistikleri duyuracak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi Dışişleri Bakanları Toplantısı"nın açılış konuşmasını yapacak.
(İstanbul/09.30)
2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
GÜNCEL
1- Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, İTÜ Büyük Kavitasyon Tüneli ve Manevra Deney Sistemi açılışına katılacak.
(İstanbul/14.00)
2- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Valiliği ziyaret edecek, açılışı yapılacak Çoruh Üniversitesi Fatih Camisi'nde cuma namazı kılacak, üniversitedeki Nihat Gökyiğit Kongre ve Kültür Merkezi'nde gençlerle bir araya gelecek.
(Artvin/10.00/11.15/14.00)
KÜLTÜR SANAT
1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Mevlana Müzesi'nde Mevlana sandukası ve puşidenin açılışına katılacak, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nü ziyaret edecek, Mevlana Kültür Merkezi'ndeki Şeb-i Arus programının açılışına iştirak edecek.
(Konya/16.00/16.45/19.00)