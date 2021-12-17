Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 17 Aralık 2021

SİYASET

1- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Macaristan İçişleri Bakanı Sandor Pinter ile görüşecek. İki Bakan ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(Budapeşte)

2- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi Eğitim Bakanları Oturumu"na katılacak.

(İstanbul/09.00)

3- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Nizip ve Oğuzeli ilçelerinde esnafla bir araya gelecek, Gaziantep Ticaret Odası'nı ve Şahinbey ilçesinde esnafı ziyaret edecek.

(Gaziantep/11.20/12.50/14.20/16.00)

4- CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, CHP Belediye Başkanları Çalıştayı ile ilgili basın toplantısı düzenleyecek.

(Kayseri/11.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "2021 Verimlilik Proje Ödülleri & TEVMOT Projesi Plaket Takdim Töreni"ne katılacak.

(Kocaeli/11.00)

2- Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin düzenlediği "Design Türkiye Endüstriyel Tasarım Ödül Töreni"ne iştirak edecek.

(İstanbul/10.00)

3-Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ekim ayına ilişkin kısa vadeli dış borç istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

4- TOBB, kasımda kurulan ve kapanan şirketlere ilişkin istatistikleri duyuracak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi Dışişleri Bakanları Toplantısı"nın açılış konuşmasını yapacak.

(İstanbul/09.30)

2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

GÜNCEL

1- Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, İTÜ Büyük Kavitasyon Tüneli ve Manevra Deney Sistemi açılışına katılacak.

(İstanbul/14.00)

2- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Valiliği ziyaret edecek, açılışı yapılacak Çoruh Üniversitesi Fatih Camisi'nde cuma namazı kılacak, üniversitedeki Nihat Gökyiğit Kongre ve Kültür Merkezi'nde gençlerle bir araya gelecek.

(Artvin/10.00/11.15/14.00)

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Mevlana Müzesi'nde Mevlana sandukası ve puşidenin açılışına katılacak, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nü ziyaret edecek, Mevlana Kültür Merkezi'ndeki Şeb-i Arus programının açılışına iştirak edecek.

(Konya/16.00/16.45/19.00)