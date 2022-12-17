Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 17 Aralık 2022

EKONOMİ FİNANS

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Mardin'in Ömerli ve Dargeçit ilçelerine doğal gaz verme törenine katılacak, Ömerli Belediye Başkanlığını ve doğal gaz verilen bir evi ziyaret edecek.

( Mardin/13.30/14.30/15.00)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Midyat Şehir Geçişi ve Bağlantı Yolları ile Midyat-Nusaybin Yolu Açılış Töreni'ne katılacak.

(Mardin/13.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Kanada'da Çin'in ev sahipliğinde düzenlenen Birleşmiş Milletler Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi 15. Taraflar Konferansı (COP15) çerçevesinde mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler yapacak, Türkiye hükümetinin ev sahipliğinde tüm COP15 delegeleri için resepsiyon düzenlenecek.

(Montreal)

2- Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan ve beraberindeki heyet, Venedik Komisyonu'nun 133. Genel Kurulu'na katılacak.

(Venedik)

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Hazreti Mevlana'nın 749. Vuslat Yıldönümü Uluslararası Anma Törenleri-Şebiarus Programı'na iştirak edecek.

(Konya/20.00)