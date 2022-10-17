Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 17 Ekim 2022

SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Amasra'da patlamanın meydana geldiği maden sahasında incelemelerde bulunacak.

(Bartın/12.30)

2- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Şehir Buluşmaları ve STK temsilcileri toplantılarına katılacak, Valiliği, Büyükşehir Belediyesini ve esnafı ziyaret edecek, turizmcilerle bir araya gelecek, önceki dönem milletvekilleri, il ve ilçe başkanlarıyla yemekte buluşacak.

(Ordu/10.30-16.15)

3- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, MEB Şura Salonu'nda düzenlenecek İmam Hatip Okulları Başarılı Örnekler Sergisi ve Ödül Töreni'ne katılacak.

(Ankara/11.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "2023'e Doğru Şehir Buluşmaları" programı ile Nevşehir Acıgöl Tekstilkent Temel Atma ve KOP-AHİKA Projeleri Toplu Açılış Töreni'ne katılacak, çeşitli ziyaretlerde bulunacak.

(Nevşehir/09.30-16.00)

2- Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Dünya Gıda Günü Etkinliği programına katılacak.

(Ankara/09.30)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ağustos ayına ilişkin kısa vadeli dış borç istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Dışişleri Bakanları Konseyi, 11 Kasım'da Özbekistan'ın Semerkant şehrinde yapılacak TDT Zirvesi'nin hazırlıkları ile bazı öncelikli konuları değerlendirme gündemiyle olağanüstü toplanacak.

- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu toplantının açılışında hitap edecek, basın toplantısı düzenleyecek.

(İstanbul/10.00/13.30)

GÜNCEL

1- Bartın'ın Amasra ilçesinde maden ocağındaki patlamaya ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Bartın)