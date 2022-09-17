Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 17 Eylül 2022

SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, yerel ve ulusal basınla bir araya gelecek, fabrika ziyareti yapacak ve kadın çalışanlarla buluşacak.

(Tekirdağ/10.45/13.30)

2- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Topkapı Anıt Mezar'da Adnan Menderes'i anma programı ile Giresun Gönüllüleri Derneği açılış törenine katılacak.

(İstanbul/10.30-12.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin ilk ferrobor tesisinin temel atma törenine iştirak edecek.

(Balıkesir/15.00)

2- Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Yapay Zeka Politikaları Derneği Genel Kurulu'na ve 12. Uluslararası Kalecik Karası Üzüm Festivali-Bağ Bozumu Etkinliği'ne katılacak.

(Ankara/11.00-13.00)

3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Milas Çevre Yolu'nda incelemelerde bulunacak, Muğla Valiliğinin, partisinin İl Başkanlığının da aralarında olduğu çeşitli yerleri ziyaret edecek. Karaismailoğlu, Kötekli Akıllı Kavşak Talebi'nde yerinde inceleme yapacak.

(Muğla/11.00-17.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, BM 77. Genel Kurulu Eğitimin Dönüştürülmesi Zirvesi kapsamında düzenlenen Yüksek Düzeyli Eğitim Bakanları Toplantısı'na iştirak edecek.

(New York)