Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 17 Kasım 2020

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabine toplantısına başkanlık edecek.
(Ankara/15.30)
1- CHP ve MHP'nin Meclis grup toplantıları düzenlenecek.
(TBMM/13.30/10.45)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- TBMM'den
- Genel Kurulda, Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlanacak.
- Plan ve Bütçe Komisyonunda, Hazine ve Maliye Bakanlığının bütçesi ele alınacak.
- KİT Komisyonunda Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü hesapları görüşülecek.
(TBMM/15.00/10.00/15.30)
EKONOMİ
1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Karayolları Genel Müdürlüğü Yol Bakım Makinelerinin Hizmete Alım Töreni'ne katılacak.
(Ankara/11.00)
2- TÜİK, ocak-eylül dönemi yapı izin istatistiklerini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika liderlerinin katılımıyla yapılacak 12. BRICS Zirvesi takip ediliyor.
(Moskova)
2- Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'da işgalini bitiren anlaşmanın cephedeki ve diplomasi alanındaki yansımaları izleniyor.
(Bakü)
GÜNCEL
1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
SPOR
1- A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta 18 Kasım Çarşamba günü deplasmanda Macaristan’la yapacağı maç için başkent Budapeşte’ye gidecek.
(İstanbul/12.00)
2- A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş ve bir milli futbolcu, Puskas Arena’da düzenlenecek basın toplantısında, Macaristan maçına ilişkin değerlendirmelerde bulunacak. Milliler son çalışmasını da bu statta yapacak.
(Budapeşte/21.00/21.30)
3- UEFA Uluslar Ligi'nin 6'ncı haftası A, C ve D gruplarında yapılacak maçlarla başlayacak.
4- Ümit Milli Futbol Takımı, 2021 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri 3. Grup’taki 10'uncu ve son maçında Yeni 19 Mayıs Stadı’nda Kosova’yla karşılaşacak.
(Samsun/19.00)
5- TFF 1. Lig’in 8. haftasından ertelenen Altınordu-Royal Hastanesi Bandırmaspor maçı yapılacak.
(İzmir/13.30)
6- Basketbol THY Avrupa Ligi’nin 9. haftasında Anadolu Efes, Almanya’nın Bayern Münih takımını konuk edecek; Fenerbahçe Beko, deplasmanda İspanya’nın TDS Baskonia takımıyla karşılaşacak.
(İstanbul/20.30/Vitoria-Gasteiz/22.30)
7- Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu’nda Galatasaray, İspanya’nın Iberostar Tenerife takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek.
(Tenerife/22.00)
8- Basketbol ULEB Avrupa Kupası’nın 8. haftasında A Grubu’nda Bahçeşehir Koleji, deplasmanda İspanya’nın Joventut Badalona takımıyla mücadele edecek.
(Badalona/22.45)
9- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 17. haftası Fenerbahçe Opet-Sarıyer Belediyespor ve Karayolları-İlbank maçlarıyla başlayacak.
(İstanbul/13.00/Ankara/16.00)
10- Hentbol EHF Erkekler Avrupa Ligi C Grubu'nda Beşiktaş Aygaz, İsveç'in Alingsas takımını Şehit Mustafa Özel Spor Kompleksi'nde konuk edecek.
(İstanbul/20.45)
Kaynak: AAGüncelleme Tarihi: 17 Kasım 2020, 08:24