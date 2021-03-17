Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 17 Mart 2021

SİYASET

1- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Şereflikoçhisar Şehit Figen Gündüz Yatılı Bölge Ortaokulu öğrencilerine kırtasiye seti dağıtım törenine katılacak.

(Ankara/09.00)

2- TBMM Genel Kurulunda bazı uluslararası anlaşmalar görüşülecek.

(TBMM/14.00)

3- İYİ Parti TBMM Grup Toplantısı yapıyor

(TBMM/10.30)

4- TBMM KİT Komisyonunda Türkiye Petrolleri AO Genel Müdürlüğü ile Türkiye Petrolleri Petrol Dağıtım AŞ'nin 2017 ve 2018 yıllarına ait hesapları ele alınacak.

(TBMM/14.30)

EKONOMİ

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TÜBİTAK Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı tanıtım toplantısına katılacak.

(Ankara/10.00)

2- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Azerbaycan Tarım Bakanı İnam Karimov ile bir araya gelecek, Tohumculuk Anlaşması ve Niyet Beyanı imza törenine katılacak. Başbakanı Ali Asadov tarafından kabul edilecek olan Pakdemirli, Ekoloji ve Doğal Kaynaklar Bakanı Muhtar Babayev, Gıda Güvenliği Ajansı Başkanı Goshgar Tahmazli ile görüşecek, Türk şehitliğini ziyaret edecek.

(Bakü)

3- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 23. ve 24. Geleneksel Tüketici Ödülleri Töreni'ne katılacak.

(Ankara/11.00)

4- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, çeşitli ziyaretlerde bulunacak, Kuzey Çevre Yolu'nu inceleyecek, belediye başkanları ile bir araya gelecek ve şehitlik açılışına katılacak.

(Bingöl/10.15-16.00)

5- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ocak ayına ilişkin kısa vadeli borç istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kazakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Mukhtar Tileuberdi ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya gelecek. İkili, görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/13.30)

2- AB Komisyonu, seyahatlerde kullanılması için "aşı sertifikası" hakkında yasal düzenleme sunacak.

(Brüksel)

3- Hollanda'da genel seçimlerde oy kullanma işlemi sona erecek.

4- Myanmar’da askeri darbe sonrası yaşanan gelişmeler ve protesto gösterileri takip ediliyor.

(Kuala Lumpur/Ankara)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.