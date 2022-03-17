Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 17 Mart 2022
TCMB, Para Politikası Kurulu toplantısında faiz kararını açıklayacak.
SİYASET
1- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Birleşik Krallık-Türkiye Yeşil Finans Konferansı"na katılacak, ikili görüşmelerde bulunacak.
(Londra)
2- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer Valiliği ziyaret edecek, İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'na ve Erman Ilıcak Fen Lisesinin açılışına katılacak, Büyükşehir Belediye Başkanlığını ziyaret edecek.
(Malatya/09.45-14.30)
3- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Dünya Sağlık Örgütü ile Sağlık Bakanlığı iş birliğiyle düzenlenen Avrupa Bölgesi Göç ve Sağlık Yüksek Düzeyli Toplantısı'na katılacak.
(İstanbul/09.00)
4- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener; Nazilli, İncirliova ve Efeler'de esnaf ziyaretinde bulunacak, Büyükşehir Belediyesi ile Nazilli ve İncirliova ilçe belediyelerini ziyaret edecek.
(Aydın/09.30-15.15)
5- CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.
(Ankara/10.45)
6- TBMM Genel Kurulu, gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.
(TBMM/14.00)
EKONOMİ FİNANS
1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Microsoft AR-GE Merkezi Açılış Töreni'ne katılacak, Üsküdar Belediyesi Nevmekan Konuşmaları programında gençlerle buluşacak.
(İstanbul/13.00/19.30)
2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 1915 Çanakkale Köprüsü’nde basın açıklaması yapacak.
(Çanakkale/11.00)
3- TCMB, Para Politikası Kurulu toplantısında faiz kararını açıklayacak.
- TCMB, ocak ayına ilişkin kısa vadeli dış borç istatistikleri ile haftalık para ve banka istatistiklerini duyuracak.
(Ankara/14.00/10.00/14.30)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile görüşecek.
(Lviv)
2- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Kadınların Kooperatifler Yoluyla Güçlendirilmesi" çevrim içi toplantısına katılacak.
(New York)
3- Rusya-Ukrayna savaşı ve uluslararası yansımaları izleniyor.
GÜNCEL
1- YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile imzalanacak "Araştırma Üniversiteleri Destek Programı İş Birliği Protokolü" törenine katılacak.
(Ankara/10.00)
2- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 18 Mart Hatime Ana Ulu Camisi'nde Berat Kandili özel programına katılacak.
(Çanakkale/20.00)
3- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
KÜLTÜR SANAT
1- Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü etkinliklerine ilişkin Refik Ahmet Sevengil Tiyatro Kütüphanesi'nde basın toplantısı düzenleyecek.
(Ankara/10.30)