Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 17 Nisan 2019

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'i kabul edecek, Savunma Sanayii İcra Komitesi Toplantısı ile Türkiye Varlık Fonu A.Ş. Yönetim Kurulu Toplantısı'na başkanlık yapacak.

(Ankara/13.00/14.30/17.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- TBMM Genel Kurulu, gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.

(TBMM/14.00)

EKONOMİ

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Uluslararası Bor Sempozyumu'na (BORON 2019) katılacak.

(Nevşehir/09.30)

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), şubat ayına ilişkin kısa vadeli dış borç istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00 )

3- TÜİK, mart ayı konut satış ile 2018 yılı uluslararası standart kitap numarası istatistiklerini paylaşacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve İranlı mevkidaşı Cevad Zarif yapacakları görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/11.30)

2- Endonezya'da halk, devlet başkanlığı ve milletvekili seçimi için sandık başına gidecek.

(Cakarta)

3- Dünya İnsaniyet Forumu'nca (World Humanitarian Forum) Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'a, insani yardımlara ilham verici çalışmalarından dolayı, Londra'da düzenlenecek törenle "Fark Yaratan" (Changemaker) ödülü verilecek.

(Londra)

4- Sudan'da askeri darbe sonrası ordunun atacağı adımlar ve muhaliflerle halkın tepkisi takip edilecek.

(Hartum)

5- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum izleniyor.

(Halep/İdlib)

GÜNCEL

1- Türkiye Cumhuriyeti'nin 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal, vefatının 26. yılında kabri başında anılacak. Anma programına, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de katılacak.

(İstanbul/09.30)

2- Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Avustralya'nın Melbourne kentinde sivil toplum kuruluşlarının yöneticileriyle görüşmelerde bulunacak.

(Melbourne)

3- FETÖ davaları

- FETÖ'nün darbe girişiminde Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin aralarında sözde yurtta sulh konseyi üyelerinin de yer aldığı 224 kişinin yargılandığı davanın duruşması, 17. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.

(Ankara/09.30)

- Darbe teşebbüsünde, Atatürk Havalimanı'nı işgal girişimi ve burada çıkan olaylarda iki kişinin şehit edilmesine ilişkin, 65’i tutuklu 159 sanığın yargılanmasına İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri’de devam edilecek.

(İstanbul/10.00)

- Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında, subay ve astsubay tutuksuz 19 eski askerin yargılanması sürecek.

(Zonguldak/10.00)

- Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında hakkında dava açılan "Balyoz darbe planı davası" hakimi eski İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Ömer Diken'in yargılanmasına devam edilecek.

(İzmir/15.30)

- FETÖ'nün hain darbe girişiminin kilit ismi firari Adil Öksüz’ün, Adana'da örgüt toplantısı yaptığı iddia edilen otelin sahibi ve işletmecisi ile iki çalışanı hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davanın duruşması, 11. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.

(Adana/11.00)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ankara İmam Hatip Okulları Arası Spor Oyunları Ödül Töreni'ne katılacak, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda derece elde eden milli sporcuları makamında kabul edecek.

(Ankara/11.00/13.00)

2- 55. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun ikinci gününde 183,3 kilometrelik Tekirdağ-Eceabat etabı geçilecek.

(Tekirdağ/10.00)

3- Basketbolda THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final ilk maçında Anadolu Efes, İspanya temsilcisi Barcelona Lassa'yı Sinan Erdem Spor Salonu'nda konuk edecek.

- Günün diğer maçında İspanya'nın Real Madrid ile Yunanistan'ın Panathinaikos takımları karşılaşacak.

(İstanbul/20.00/Madrid/22.15)

4- Türkiye Futbol Federasyonunda (TFF) Tahkim Kurulu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Merkez Hakem Kurulu ve Temsilciler Kurulunun faaliyetlerini yürüteceği TFF Beylerbeyi Tesisleri törenle açılacak.

(İstanbul/13.00)

5- UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçlarında Porto-Liverpool, Manchester City-Tottenham karşı karşıya gelecek.

(Porto/Manchester/22.00)

6- Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisi ilk maçlarında Hatay Büyükşehir Belediyespor-Galatasaray, Fenerbahçe-Beşiktaş karşılaşacak.

(Hatay/17.30/İstanbul/19.30)

7- Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi play-off yarı final ikinci maçında VakıfBank ile Fenerbahçe Opet, VakıfBank Spor Sarayı'nda karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/19.00)

8- Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi baraj etabı ikinci devre ikinci gün maçlarında Cengiz Göllü Voleybol Salonu'nda Aydın Büyükşehir Belediyespor-Halkbank, Karayolları-Çanakkale Belediyespor karşılaşacak.

(Bursa/13.00/15.00)

9- Hentbolda Erkekler Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Beşiktaş Mogaz ile Beykoz Belediyespor karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/19.00)