Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 17 Ocak 2022

SİYASET

1- TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, varlıklarını Türk lirasına dönüştüren kurumlara vergi istisnası getiren kanun teklifi görüşülecek.

(TBMM/14.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, restorasyonu tamamlanarak güçlendirilen Tarihi Şile Deniz Feneri'nin açılış törenine katılacak, Şile Belediye Başkanlığını ziyaret edecek, esnafla bir araya gelecek, su ürünleri kooperatifine ziyarette bulunacak.

(İstanbul/10.30/11.00/11.30/12.00)

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Kasım 2021'e ilişkin kısa vadeli dış borç istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.