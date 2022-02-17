Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 17 Şubat 2022

SİYASET

1- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Prof. Dr. Aziz Sancar Eğitim Kampüsü Açılış Töreni'ne katılacak.

(Ankara/10.30)

2- NATO Savunma Bakanları Toplantısı 2'nci gününde devam edecek. Toplantıda Türkiye'yi Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar temsil ediyor.

(Brüksel)

3- CHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/10.00)

4- TBMM'den

- Genel Kurulda, bazı uluslararası anlaşmaların onaylanmasını uygun bulan kanun teklifleri görüşülecek.

- Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılması yönündeki Hazırlık Komisyonu raporunu görüşmek üzere toplanacak.

(TBMM/14.00/11.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kapıkule Sınır Kapısını ziyaret edecek, Bulgaristan Ulaştırma ve Haberleşme Bakanı Nikolay Sabev ile görüşecek. Heyetler arası görüşmelere katılacak Karaismailoğlu Bulgar Bakan ile ortak bildiriyi imzalayacak ve basın toplantısı gerçekleştirecek ardından Hasköy'de çeşitli ziyaretlerde bulunacak.

(Edirne/11.30/Svilengrad/Hasköy)

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, aralık ayına ilişkin kısa vadeli dış borç istatistiklerini, Para Politikası Kurulu toplantısında faiz kararını ve haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00/14.00/14.30)

3- TÜİK, 2021 yılı yaşam memnuniyeti araştırması sonuçlarını duyuracak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Avrupa Birliği-Afrika Birliği Zirvesi düzenlenecek.

(Brüksel)

2- AB ülkelerinin liderleri, Rusya konusunda gayriresmi toplantı yapacak.

(Brüksel)

GÜNCEL

1- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye'nin NATO üyeliğinin 70. yıl dönümü kapsamında düzenlenen "Değişen Dinamikler ve Uzun Süreli İttifak: Türkiye ile 70 Yıldır Daha Güçlü" panelinde konuşacak.

(Ankara/10.30)

2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.