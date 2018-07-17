Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 17 Temmuz 2018

1- TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Anıtkabir'i ziyaret edecek.
(Ankara/10.00)
2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuşacak.
(TBMM/13.30)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- TBMM Genel Kurulu, gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.
(TBMM/15.00)
EKONOMİ
1- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Deveci Havzası Meyvecilik Entegrasyon Projesi'nin sunumuna katılacak ve proje kapsamındaki meyve bahçelerinde incelemelerde bulunacak.
(Yozgat/12.30/13.00)
2- TÜİK, mayıs ayı sanayi üretim ile ciro endekslerini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile Beşşar Esed rejiminin saldırı ve ablukasındaki bölgelerde durum takip ediliyor.
(Halep/İdlib/Humus)
2- Irak'ın güneyinde ve başkentte kamu hizmetlerindeki yetersizlik, işsizlik ve elektrik kesintileri nedeniyle başlayan gösteriler izleniyor.
(Bağdat)
GÜNCEL
1- FETÖ davaları
- Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Jandarma Okullar Komutanlığı'ndaki eylemlere ilişkin 316 kişinin yargılandığı dava, Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesinde sürecek.
(Ankara/09.30)
- Darbe girişimi sırasında ortaya çıkan sözde "Sıkıyönetim Mahkemelerinde Görevlendirme Listesi"nde adı geçen 31 eski askeri hakim ve savcının yargılanmasına Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.
(Ankara/09.30)
- Darbe girişimi sırasında Donanma Komutanlığı'ndaki eylemlere ilişkin davada 90 sanığın yargılanmasına devam edilecek.
(Kocaeli/09.30)
SPOR
1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, '6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesi' yasasında yapılacak olan değişikliklere ilişkin istişare toplantısına katılacak.
- Toplantıda Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ile Hentbol Federasyonu Başkanı Bilal Eyüpoğlu da yer alacak.
(Ankara/12.00)
2- Finlandiya'da devam eden 19 Yaş Altı Avrupa Futbol Şampiyonası Finalleri'nde Türkiye, B Grubu'nda ilk maçında İngiltere ile karşılaşacak.
(Seinajoki/18.30)
3- TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig 2018-2019 sezonu fikstür çekimi TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda yapılacak.
(İstanbul/15.30)
4- UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 1. ön eleme turu rövanş maçları başlayacak.
5- UEFA Avrupa Ligi'nde 1. ön eleme turu rövanş maçları start alacak.
6- Fransa Bisiklet Turu 10. etapla devam ediyor.