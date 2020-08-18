Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 18 Ağustos 2020

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) ile Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantılarına başkanlık edecek.

(Ankara/14.00/17.00)

EKONOMİ

1- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, video konferans yöntemiyle Kooperatifleşme Yolunda Kadın Zirvesi Çalıştayı'na katılacak.

(Ankara/11.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ile konunun Türkiye ve Yunanistan başta olmak üzere uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Ankara/Atina/Lefkoşa)

2- Libya hükümeti ile darbeci Halife Hafter milisleri arasında yaşanan kriz ve uluslararası yansımaları izleniyor.

(Trablus)

3- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

GÜNCEL

1- Uluslararası Kızılhaç Kızılay Federasyonu (IFRC) Programlar ve Operasyonlardan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Xavier Castellanos, Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık'ı ziyaret edecek.

(İstanbul/14.00)

SPOR

1- 2019-2020 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalinin ilk maçında Leipzig ile Paris Saint-Germain (PSG) karşı karşıya gelecek.

(Lizbon/22.00)

Kaynak: AA