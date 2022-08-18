Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 18 Ağustos 2022

SİYASET

1- Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Hakimevi'nde düzenlenecek "Adli Sicil Bilgi Sistemi Tanıtım Töreni"ne katılacak.

(Ankara/11.00)

2- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Ekonomi Politikaları Başkanlığınca düzenlenecek "Ekonomide Kurtuluş Planı"nın ilk aşamasını oluşturan "Acil İstikrar ve Kapsayıcı Büyüme Eylem Planı"nın tanıtım toplantısına iştirak edecek.

(İstanbul/10.30)

3- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Hıdırlık Sosyal Tesisleri'nde basın toplantısı düzenleyecek, Valilik, Belediye Başkanlığı ve Sulu Sokak'ı ziyaret edecek, Şehir Parkı'nın açılışına ve 1. Esnaf Şenliği'ne katılacak, sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya gelecek.

(Tokat/10.30-20.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Karamehmet Mermer Fabrikası açılış törenine katılacak, SOGEP Projeleri İmza ve Coğrafi İşaret Tescil Belgeleri Teslim Töreni ile Bucak Kapalı Pazar Yeri açılışında bulunacak, Antalya Saklıkent Gökyüzü Gözlem Etkinliğine iştirak edecek.

(Afyonkarahisar/11.00/Burdur/14.30/16.15/Antalya/17.00)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, TÜRASAŞ Fabrikası'nı, Valiliği, esnafı, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, Eskişehir-Sarıcakaya Yol Şantiyesi'nde incelemenin ardından basın açıklaması yapacak, Eskişehir-Alpu Yolu'nda incelemede bulunacak.

(Eskişehir/11.30-16.45)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), faiz kararını açıklayacak.

- TCMB, 2. çeyrek uluslararası yatırım pozisyonu verileri ile haftalık para ve banka istatistiklerini yayımlayacak.

(Ankara/14.00/10.00/14.30)