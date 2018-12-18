Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 18 Aralık 2018

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Ampute Futbol Milli Takımı ve Malezya Savunma Bakanı Muhammed Sabu'yu ayrı ayrı kabul edecek.

(Ankara/14.30/15.00)

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, HAK-İŞ Konfederasyonu'nu ziyaret edecek, genel merkezde MYK ve PM toplantılarına iştirak edecek, Marriott Hotel'de AB Büyükelçileri ile akşam yemeğine katılacak.

(Ankara/10.00/11.00/13.00/20.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- TBMM Genel Kurulunda, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve bağlı kurumların 2019 yılı bütçeleri, Gelir Bütçesi ve Bakanlığın kesin hesabı görüşülecek.

(TBMM/11.00)

EKONOMİ

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 2018 Verimlilik Proje Ödülleri Töreni'ne katılacak.

(Ankara/09.30)

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ekim ayına ilişkin uluslararası yatırım pozisyonunu ve ekim ayına ilişkin konut fiyat endeksini açıklayacak.

(Ankara/10.00/14.30)

3- TÜİK, ekim ayı perakende satış endeksleri ile 2017 yılı mali aracı kuruluş istatistiklerini yayımlayacak.

(Ankara/10.00)

4- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 7 yıl vadeli tahvil ihalesi düzenleyecek.

(Ankara)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Jane Holl Lute ile bir araya gelecek.

(Lefkoşa)

2- Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda öldürülmesinin yansımaları takip ediliyor.

(Riyad/Washington/Ankara)

3- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum izleniyor.

(Halep/İdlib)

4- Yemen'de yaşanan insani krizle ilgili gelişmeler takip ediliyor.

(Sana/Ankara)

GÜNCEL

1- FETÖ davaları

- FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili, aralarında sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de bulunduğu 224 sanığın yargılandığı "çatı" davasının görülmesine Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

- Darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığı Beştepe Karargahı'ndaki eylemlerle ilgili 243 kişinin yargılandığı dava, Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesinde sürecek.

- FETÖ'nün darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 474 sanığın yargılandığı davaya Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

- FETÖ'nün iş dünyası yapılanmasına yönelik örgüt elebaşı Fetullah Gülen, kapatılan TUSKON'un başkanı Rızanur Meral ve genel sekreteri Mustafa Muhammet Günay ile Ömer Faruk Kavurmacı ve Faruk Güllü'nün de aralarında bulunduğu 86 sanığın yargılanmasına, İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri'de devam edilecek.

- Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin 6'sı tutuklu 14'ü firari 85 sanığın yargılandığı dava, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinde sürecek.

(Ankara/09.30/İstanbul/10.00)

SPOR

1- Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 13. haftasında Anadolu Efes, Sinan Erdem Spor Salonu'nda Karadağ temsilcisi Buducnost VOLİ'yi, Fenerbahçe Beko da Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda Rusya'nın CSKA Moskova takımını konuk edecek.

(İstanbul/20.00/20.45)

2- Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur rövanş maçları başlayacak.

- Kupanın ilk gününde 1461 Trabzon-Ümraniyespor, MKE Ankaragücü-Bodrum Belediyesi Bodrumspor, Balıkesirspor Baltok-Çaykur Rizespor, Göztepe-Nazilli Belediyespor, Medipol Başakşehir-Adana Demirspor, Galatasaray-Keçiörengücü karşı karşıya gelecek.

(Trabzon/13.00/Ankara/13.45/Balıkesir/15.00/İzmir/17.00/İstanbul/19.00/20.30)

3- Basketbolda ULEB Avrupa Kupası'nın 10. ve son haftasında B Grubu'nda TOFAŞ, Hırvatistan temsilcisi Cedevita ile deplasmanda karşılaşacak.

(Zagreb/22.00)

4- Basketbolda FIBA Şampiyonlar Ligi'nin 9. haftasında A Grubu'nda Banvit, Fransa'nın Le Mans takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek. D Grubu'nda ise Beşiktaş Sompo Japan, Litvanya temsilcisi Neptunas'ı BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde konuk edecek.

(Le Mans/22.30/İstanbul/20.00)

5- Voleybolda Erkekler CEV Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında A Grubu'nda Halkbank, Almanya temsilcisi United Volleys, E Grubu'nda ise Arkas Spor, Rusya'nın Dinamo Moskova takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

(Frankfurt/21.00/Moskova/19.00)

6- Voleybolda Erkekler CEV Kupası 8'li final turu ilk maçında Galatasaray, Çekya temsilcisi Dukla Liberec ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

(Liberec/19.00)

7- Fenerbahçe'de futbol takımının teknik direktörlüğüne getirilen Ersun Yanal için Ülker Stadı 1907 Tribünü'nde imza töreni ve basın toplantısı düzenlenecek.

(İstanbul/14.00)

8- 2018 FIFA Dünya Kulüpler Kupası, Birleşik Arap Emirlikleri'nde sürüyor.

- Organizasyonun ilk yarı final maçında Arjantin temsilcisi River Plate ile ev sahibi ülkeden El Ain karşı karşıya gelecek. Beşincilik maçında ise Tunus'un Esperance ile Meksika'nın Guadalajara takımları karşılaşacak.

(El Ain/19.30/16.30)

Kaynak: AA