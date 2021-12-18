Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 18 Aralık 2021

SİYASET

1- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Dünya Göçmenler Günü Programı'na katılacak.

(18.00/İstanbul)

2- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, çeşitli ziyaret ve incelemelerde bulunacak.

(Niğde/11.30-16.30)

3- AK Parti Genel Başkanvekilleri Binali Yıldırım ve Numan Kurtulmuş, Kızılcahamam'da düzenlenecek AK Parti İstanbul Mahalle Başkanları Toplantısı'na iştirak edecek.

(Ankara/10.00-14.00)

4- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Antakya Helena Center'da basın mensuplarıyla bir araya gelecek, partisinin Ar-Ge ve Eğitim Başkanlığı tarafından düzenlenen "Teşkilat Akademisi Liderlik Okulu Eğitim Programı"na katılacak.

(Hatay/13.30/14.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Valiliği ziyaret edecek, Enerji Koordinasyon Toplantısı, Teşkilat Akademisi ve Masis Burdur Maden Rehabilitasyon Alanı Fidan Dikme Töreni'ne katılacak.

(Burdur/11.00/11.30/14.00/16.00)

2- Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Savunma Sanayiinde Milli ve Yerli Ürünlerin Ülke Ekonomisindeki Yeri, Olumlu Etkileri ve Stratejik Önemi" konulu Ticaret Geliştirme Toplantısı'na katılacak.

(İstanbul/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Konseyi 17'nci Olağanüstü Toplantısı öncesi üst düzey yetkililerin katılımıyla ön toplantı gerçekleştirilecek.

(İslamabad)

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Şehitlik Köyü Yeni Cami açılışı ile Artvin Çoruh Üniversitesi Çayağzı Yerleşkesi'ndeki icazet programına katılacak.

(Artvin/12.00/14.00)

2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.