Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 18 Ekim 2022
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ağustos ayına ilişkin uluslararası yatırım pozisyonu ile konut fiyat endeksini açıklayacak.
SİYASET
1- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Valiliği, Eyyübiye kentsel dönüşüm alanını, Büyükşehir Belediyesini ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, değerlendirme toplantılarına katılacak.
(Şanlıurfa/12.00-17.00)
2- TBMM'den
- CHP, MHP ve HDP'nin grup toplantıları gerçekleştirilecek.
(13.30/10.45/12.45)
- Genel Kurulda, Türkiye'nin Lübnan'da konuşlu BM Geçici Görev Gücü'ne (UNIFIL) TSK unsurlarıyla verdiği desteğin süresinin 1 yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi görüşülecek, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Bartın'daki maden kazasıyla ilgili bilgilendirme yapacak.
(15.00)
EKONOMİ FİNANS
1- Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Valiliği, Büyükşehir Belediyesini ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek.
(Şanlıurfa/12.00/15.00/17.00)
2- Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Toprağa İz Bırakan Kadınlar" programına katılacak.
(Ankara/14.00)
3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ağustos ayına ilişkin uluslararası yatırım pozisyonu ile konut fiyat endeksini açıklayacak.
(Ankara/10.00/14.30)
GÜNCEL
1- Bartın'ın Amasra ilçesinde maden ocağındaki patlamaya ilişkin gelişmeler takip ediliyor.