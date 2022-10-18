Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 18 Ekim 2022

SİYASET

1- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Valiliği, Eyyübiye kentsel dönüşüm alanını, Büyükşehir Belediyesini ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, değerlendirme toplantılarına katılacak.

(Şanlıurfa/12.00-17.00)

2- TBMM'den

- CHP, MHP ve HDP'nin grup toplantıları gerçekleştirilecek.

(13.30/10.45/12.45)

- Genel Kurulda, Türkiye'nin Lübnan'da konuşlu BM Geçici Görev Gücü'ne (UNIFIL) TSK unsurlarıyla verdiği desteğin süresinin 1 yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi görüşülecek, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Bartın'daki maden kazasıyla ilgili bilgilendirme yapacak.

(15.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Valiliği, Büyükşehir Belediyesini ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek.

(Şanlıurfa/12.00/15.00/17.00)

2- Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Toprağa İz Bırakan ​Kadınlar" programına katılacak.

(Ankara/14.00)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ağustos ayına ilişkin uluslararası yatırım pozisyonu ile konut fiyat endeksini açıklayacak.

(Ankara/10.00/14.30)

GÜNCEL

1- Bartın'ın Amasra ilçesinde maden ocağındaki patlamaya ilişkin gelişmeler takip ediliyor.