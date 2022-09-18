Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 18 Eylül 2022
ÖSYM tarafından 31 Temmuz 2022'de düzenlenen oturumları iptal edilen 2022- Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür ile Eğitim Bilimleri oturumları yapılacak.
Türkiye ve Dünya gündemi 18.09.2022, 09:00
SİYASET
1- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisince düzenlenen "2023’e Doğru: Aday Belli, Karar Net" temalı açık hava toplantıları kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda miting yapacak.
(Kayseri/17.00)
EKONOMİ FİNANS
1- Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, pamuk hasadına katılacak, tarım sektörü temsilcileri ile toplantıda buluşacak ve Orman Bölge Müdürlüğü binasının açılışını gerçekleştirecek.
(Hatay/10.30/14.00/16.00)
GÜNCEL
1- ÖSYM tarafından 31 Temmuz 2022'de düzenlenen oturumları iptal edilen 2022- Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür ile Eğitim Bilimleri oturumları yapılacak.
(10.15/14.45)
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