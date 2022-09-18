Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 18 Eylül 2022

SİYASET

1- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisince düzenlenen "2023’e Doğru: Aday Belli, Karar Net" temalı açık hava toplantıları kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda miting yapacak.

(Kayseri/17.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, pamuk hasadına katılacak, tarım sektörü temsilcileri ile toplantıda buluşacak ve Orman Bölge Müdürlüğü binasının açılışını gerçekleştirecek.

(Hatay/10.30/14.00/16.00)

GÜNCEL

1- ÖSYM tarafından 31 Temmuz 2022'de düzenlenen oturumları iptal edilen 2022- Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür ile Eğitim Bilimleri oturumları yapılacak.

(10.15/14.45)