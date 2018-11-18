Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 18 Kasım 2018

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 37. Uluslararası İstanbul TÜYAP Kitap Fuarı'nı ziyaret edecek.

(İstanbul/11.00)

2- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Üsküdar Belediyesi Nikah Sarayı'nda gerçekleştirilecek "Dünya Trafik Mağdurlarını Anma Günü" etkinliğine katılacak.

(İstanbul/10.00)



DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılara ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Gazze)

2- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum izleniyor.

(Halep/İdlib)

3- Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda öldürülmesinin dünyadaki yansımaları takip ediliyor.

(Riyad/Washington/Ankara)

GÜNCEL

1- Anadolu Ajansı, İstanbul'da ev sahipliği yaptığı Balkan-Güney Doğu Avrupa Haber Ajansları Birliği (ABNA-SE) 27. Genel Kurulu ve Konferansı ile dönem başkanlığını, Ataşehir Sheraton Otel'de düzenlenecek programla Yunanistan'ın Atina-Makedonya Haber Ajansı ANA/MPA'dan devralacak.

(İstanbul/09.00)

SPOR

1- A Milli Futbol Takımı, Ukrayna ile 20 Kasım Salı günü Antalya'da oynayacağı özel maçın hazırlıklarına Konya'da yapacağı antrenmanla başlayarak, Antalya'ya gidecek.

(Konya/11.00/18.30)

2- UEFA Uluslar Ligi'nde 6. hafta A, B, C ve D liglerinde oynanacak 7 maçla başlayacak.

3- Türk futbolunun duayen isimlerinden Metin Türel'in cenazesi, Levent Camisi'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazı sonrası Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

(İstanbul/12.55)

4- Olimpiyat ve dünya şampiyonu efsane milli halterci Naim Süleymanoğlu, vefatının birinci yılında Edirnekapı Mezarlığı'ndaki kabri başında düzenlenecek törenle anılacak.

(İstanbul/11.45)

5- Hentbolda Erkekler Avrupa Challenge Kupası 3. tur ilk maçında Göztepe, Norveç temsilcisi OIF Arendal ile deplasmanda karşılaşacak.

(Arendal/20.00)

6- Hentbolda Kadınlar Avrupa Challenge Kupası 3. tur rövanş maçında Yenimahalle Belediyespor, Azerbaycan temsilcisi Azeryol Bakü'yü konuk edecek.

(Ankara/17.00)

7- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftası, Darüşşafaka Tekfen-İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Gaziantep Basketbol-Beşiktaş Sompo Japan, Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol-Anadolu Efes ile Galatasaray-Afyon Belediyespor müsabakalarıyla tamamlanacak.

(İstanbul/13.00/Gaziantep/15.15/İstanbul/17.30/20.00)

8- Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 5. haftası, Nilüfer Belediyespor-Beşiktaş maçıyla sona erecek.

(Bursa/17.30)

9- Voleybol Efeler Ligi'nde 6. hafta, Maliye Piyango-Jeopark Kula Belediyespor, İstanbul Büyükşehir Belediyespor-İnegöl Belediyespor, Arhavi Belediyespor-Ziraat Bankası, Tokat Belediyesi Plevne-Fenerbahçe ile Arkas Spor-Galatasaray müsabakalarıyla tamamlanacak.

(Ankara/İstanbul/14.00/Artvin/Tokat/15.30/İzmir/16.00)

10- TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de 13. hafta maçları tamamlanacak.

11- MotoGP Dünya Şampiyonası'nda 2018 sezonunun son yarışı Valencia Grand Prix'si koşulacak.

(Valencia/16.10)

