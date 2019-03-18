Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 18 Mart 2019

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Troya Müzesi'nin açılışını gerçekleştirecek, inşası süren 1915 Çanakkale Köprüsü'nde incelemelerde bulunacak ve çelik şaft montajının yapılacağı, yere bağlantı törenine iştirak edecek.

(Çanakkale/11.00/14.30/13.00/16.00)

1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çanakkale Şehitlerini Anma Toplantısı'na katılacak, Hataylılarla buluşacak.

(Ankara/10.00/Hatay/17.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, şehit Piyade Uzman Çavuş Taşkın Temel'in Kürtün Merkez Camisi'ndeki cenaze namazına katılacak.

- Bayburt'ta esnaf ziyaretinde bulunup "Gençlerle Demokrasi Buluşması"na katılacak olan Bakan Kasapoğlu, Bayburtspor Tesisleri ve Şehit Aileleri Derneğini ziyaretinin ardından seçmenlerle yemekli toplantıya iştirak edecek.

(Gümüşhane/12.37/Bayburt/15.00-18.00)

2- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Uncalı Şehitliği'nde 18 Mart Çanakkale Şehitleri Anma programına katılacak, Aksu Çalkaya Tapu Dağıtım Töreni'ne iştirak edecek, Serik, Manavgat, Alanya ve Demre ilçelerinde vatandaşlara hitap edecek, Muratpaşa ilçesinde taksicilerle bir araya gelecek.

(Antalya/10.00-21.30)

3- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde düzenlenecek 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Töreni'ne katılacak.

(Ankara/11.30)

4- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, valiliği ziyaret edecek, ambulans teslim törenine katılacak, şehit aileleriyle yemekte buluşacak, Erbaa Devlet Hastanesi açılışını yapacak, esnaf ziyaretinde bulunacak.

(Tokat/11.00-16.15)

5- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Töreni'ne, İnönü Belediyesi Hizmet Çarşısı açılışına ve mitinge katılacak, şehit ve gazi aileleriyle yemekte bir araya gelecek.

(Eskişehir/16.00-19.30)

6- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Samsun Milli İrade Platformu İl Yürütme Toplantısı'na, 19 Mayıs Gazeteciler Cemiyeti yeni hizmet binası açılışına, 18 Mart Çanakkale Zaferi Şehitlere Saygı Yürüyüşü'ne ve İlkadım Seçim İrtibat Bürosu açılışına katılacak, esnafı ziyaret edecek.

(Samsun/11.00-16.30)

7- CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/13.30)



EKONOMİ

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, şehit Piyade Uzman Çavuş Yaşar Çakır'ın cenaze törenine katılacak, valiliği ziyaret edecek, STK temsilcileriyle istişare toplantısı gerçekleştirecek.

- Bakan Dönmez, Emet ilçesi Eti Maden İşletmeleri Sülfürik Asit Üretim Tesisi temel atma törenine katılacak, Türkiye Kömür İşletmeleri Tunçbilek Garp Linyitleri İşletmesini ziyaret edecek ve Garp Linyitleri İşletmesi çalışanlarıyla yemekte bir araya gelecek.

(Kütahya/13.13-19.30)

2- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Katar temasları kapsamında Türkiye'nin Doha'daki askeri üssünü ziyaret edecek.

(Doha)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ocak ayına ilişkin uluslararası yatırım pozisyonunu ve Konut Fiyat Endeksi'ni açıklayacak.

(Ankara/10.00/14.30)

4- TÜİK, şubat ayı konut satış istatistiklerini açıklayacak, 2018 yılına ilişkin "İstatistiklerle Yaşlılar" bültenini yayımlayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- AB üyesi ülkelerden Bakanların katılımıyla Dışişleri Konseyi toplanacak.

(Brüksel)

2- Yeni Zelanda'nın Christchurch şehrindeki iki camiye düzenlenen terör saldırısının ardından bölgedeki gelişme ve tepkiler takip ediliyor.

(Christchurch/Ankara)

3- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum izleniyor.

(Halep/İdlib)

GÜNCEL

1- FETÖ davaları

- FETÖ'nün darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılandığı davaya Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

- Darbe girişiminde Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin, aralarında sözde yurtta sulh konseyi üyelerinin de yer aldığı 224 kişinin yargılandığı davaya Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince devam edilecek.

(Ankara/09.30)

- Takipsizlikle sonuçlanan "17 Aralık soruşturması"nda kumpas kurup usulsüzlükler yaptıkları iddiasıyla FETÖ elebaşı firari Fetullah Gülen ile eski emniyet müdürleri ve ABD'deki Hakan Atilla davasında tanıklık yapan eski komiser Hüseyin Korkmaz'ın da aralarında bulunduğu 10'u tutuklu, 6'sı firari 67 sanığın yargılandığı davada karar açıklanacak.

(İstanbul/11.00)

SPOR

1- A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda 22 Mart'ta deplasmanda Arnavutluk, 25 Mart'ta da Eskişehir'de Moldova ile yapılacak ilk iki maç öncesi TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde basın toplantısı düzenleyecek.

- Türk Milli Takımı, bu iki maçın hazırlıklarına TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla başlayacak.

(İstanbul/14.30/18.30)