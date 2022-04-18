Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 18 Nisan 2022

SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Valiliği, Belediye Başkanlığını, AK Parti İl Başkanlığını, Bakanlığa bağlı kuruluşları ziyaret edecek, şehit yakınlarıyla iftarda bir araya gelecek.

(Kütahya/15.30-19.20)

2- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gebze Millet Bahçesi'nin yapımı planlanan alan ve Körfez Barbaros Mahallesi'ndeki riskli alan ile Körfez Derince TOKİ konut proje alanında incelemelerde bulunacak, Erenler Cedit Kentsel Dönüşüm Projesi bina yıkımına katılacak, Valiliği ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, iftar programının ardından ilçe belediye başkanları ile görüşecek.

(Kocaeli/14.00-20.45)

3- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Valiliği ziyaret edecek, İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'na katılacak.

(Bolu/16.00/16.30)

4- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Valiliği ziyaret edecek, basın açıklaması yapacak, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileriyle buluşacak, İl Sağlık Değerlendirme Toplantısı'na katılacak, Bursa Şehir Hastanesini ziyaret edecek.

(Bursa/12.00-18.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Valiliği ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, İl Müftülüğünün "Oku-Yorum Kitap Tahlilleri" etkinliğine ve AK Parti İl Başkanlığının Şehit ve Gazi Aileleri Derneği ile düzenleyeceği iftar programına katılacak, Büyükşehir Belediye Başkanlığına ziyarette bulunacak.

(Ordu/17.30-21.30)

2- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Northtech İleri Teknoloji Fabrikası Açılış Töreni'ne katılacak. Bozok Teknoparka, Valiliğe, Belediye Başkanlığına ve AK Parti İl Başkanlığına ziyarette bulunacak Varank, Yozgat Toplu Açılış Töreni'ne ve Halk İftarı Programı'na iştirak edecek.

(Yozgat/12.00-19.27)

3- Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Valiliği, AK Parti ve MHP İl başkanlıklarını ziyaret edecek, tarım sektörü temsilcileriyle bir araya gelecek, çiftçi ziyaretinde bulunacak ve AK Parti İl Teşkilatının düzenlediği iftar programına katılacak.

(Antalya/12.30/13.30/14.30/15.30/18.00/19.15)

4- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "U 2053 Vizyonu" çerçevesinde gerçekleştirilecek Karayolları 72. Bölge Müdürleri Toplantısı'na iştirak edecek, Ankara Lojistik Üssü Yönetim Merkezi'ndeki iftar programında çalışanlar ve nakliye şoförleriyle bir araya gelecek.

(Ankara/11.00/19.36)

5- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 10 yıl (3584 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, TÜFE'ye endeksli devlet tahvilinin yeniden ihracını yapacak.

6- TCMB, şubat ayına ilişkin uluslararası yatırım pozisyonu verilerini ve konut fiyat endeksini açıklayacak.

(Ankara/10.00/14.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Rusya-Ukrayna Savaşı ve uluslararası yansımaları izleniyor.

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, AKM Fuaye Alanı'nda açılacak Uluslararası Çizgilerle Ramazan sergisine katılacak.

(İstanbul/15.00)