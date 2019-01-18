Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 18 Ocak 2019

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ABD'li senatör Lindsey Graham ve Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Tareck El Aissami'yi ayrı ayrı kabul edecek.

(Ankara/14.30/17.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ankara Batı Adliyesi'ndeki adli görüşme odalarında incelemelerde bulunacak.

(Ankara/10.00)

2- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, ATO Congresium'da düzenlenecek Fazıl Say'ın "Truva Sonatı Ankara Prömiyeri"ne katılacak.

(Ankara/20.30)

3- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Gölbaşı İlkokulunda 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Yarıyıl Karne Dağıtım Töreni'ne iştirak edecek.

(Ankara/10.30)

4- CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/11.00)

5- TBMM Genel Kurulunda, Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılması ile Desteklenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek.

(TBMM/14.00)



EKONOMİ

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Yarıyıl Karne ve Ali’nin Enerji Serüveni-2 Dergisi Dağıtım Töreni'ne katılacak.

(İstanbul / 10.00)

2- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, MÜSİAD Konya Genel Kurulu Gala Programı'na iştirak edecek.

(Konya/19.00)

3- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 11. Berlin Tarım Bakanları Zirvesi kapsamında, Rusya, Kırgızistan, Arjantin ve Romanya tarım bakanlarıyla görüşecek, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in kabulüne katılacak, Türk iş insanlarıyla toplantı yapacak.

(Berlin)

4- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 2018 Yılı Oyun Yazılımı İhracat Rakamları'nı açıklayacak.

(İstanbul/11.30)

5- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, 1915 Çanakkale Köprüsü Keson Batırma Töreni’ne katılacak.

(Çanakkale/11.00)

6- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yapılacak, kasım ayına ilişkin uluslararası yatırım pozisyonu açıklanacak.

(Ankara/10.30/10.00)

7- TOBB, geçen yılın aralık ayında kurulan ve kapanan şirketlere ilişkin istatistikleri yayımlayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1 - Filipinler'de Müslümanlara özerklik sağlayacak referandum öncesi gelişmeler takip ediliyor.

(Cotabota/Ankara)

2- İngiltere’nin AB ile vardığı "Birlikten çıkış" (Brexit) anlaşmasının İngiltere parlamentosunda reddedilmesinin ardından gelişmeler izleniyor.

(Londra)

3- ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'den çekilme kararının ardından gelişmeler takip ediliyor.

(Washington)

4- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum izleniyor.

(Halep/İdlib)

GÜNCEL

1- Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerde okuyan yaklaşık 18 milyon öğrenci karnelerini alarak yarıyıl tatiline girecek.

2- FETÖ davaları

- Sözcü gazetesi yazarları Emin Çölaşan ve Necati Doğru ile gazetenin genel yayın yönetmeni Metin Yılmaz'ın da aralarında bulunduğu 5 sanığın, "FETÖ silahlı terör örgütü içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek yardım etme'' suçundan yargılanmalarına, İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesinde başlanacak.

(İstanbul/11.00)

- FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde Atatürk Havalimanı'nı işgal girişimi ve burada çıkan olaylarda 2 kişinin şehit edilmesine ilişkin, 77'si tutuklu 159 sanığın yargılanmasına İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(İstanbul/10.30)

- Darbe girişiminde, Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin, sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de aralarında yer aldığı 224 kişinin yargılandığı davanın görülmesine, Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

- Darbe girişimi ile ilgili eski Bolu İl Jandarma Komutanı Türker Yılmaz’ın yargılandığı dava Bolu Ağır Ceza Mahkemesinde devam edecek.

(Bolu/09.00)

- Antalya Akdeniz Üniversitesi eski rektörü İsrafil Kurtcephe'nin FETÖ üyeliği suçundan yargılanmasına Antalya 2. Ağır Mahkemesinde devam edilecek.

(Antalya/09.00)

3- Terör örgütü DHKP/C'li teröristlerce makamında rehin alınarak şehit edilen İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın ölümüne ilişkin 4'ü tutuklu, 9'u firari 14 sanığın yargılanmasına, İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edilecek.

(İstanbul/14.00)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Almanya'da Türk çatı kuruluşları başkanları ve spor kulüpleri temsilcileriyle ayrı ayrı bir araya gelecek, Köln Büyükşehir Belediye Başkanı Henriette Reker'i ziyaret edecek.

(Köln)

2- Spor Toto Süper Lig'de sezonun ikinci yarısının ilk maçında Akhisarspor ile Beşiktaş, Spor Toto Akhisar Stadı'nda karşılaşacak.

(Manisa/20.30)

3- Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 19. haftasında iki Türk takımı Anadolu Efes ile Darüşşafaka Tekfen, Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/20.30)

4- Spor Toto 1. Lig'de sezonun ikinci yarısı Adana Demirspor-Kardemir Karabükspor maçıyla başlayacak.

(Adana/19.00)