Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 18 Ocak 2022

SİYASET

1- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Güvenlik Daire Başkanlığı Değerlendirme Toplantısına iştirak edecek.

(Antalya/10.00)

2- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Esenler'de Tuna Eğitim Vadisi Temel Atma Töreni'ne katılacak.

(İstanbul/11.00)

3- CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak başkanlığındaki Ekonomi Masası heyeti, Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği'ni ziyaret edecek.

(Ankara/10.30)

4- TBMM'den

- HDP ve MHP'nin Meclis grup toplantıları düzenlenecek.

- Genel Kurulda, Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapan Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.

(TBMM/12.30/10.45/15.00)

EKONOMİ FİNANS

1-Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), kasım ayına ilişkin uluslararası yatırım pozisyonunu ve kasım ayına ilişkin konut fiyat endeksini açıklayacak.

(Ankara/10.00/14.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dünya Ekonomik Forumu (WEF) "2022 Davos Gündemi" toplantıları, çevrim içi devam edecek.

(Davos)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.