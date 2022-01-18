Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 18 Ocak 2022
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), kasım ayına ilişkin uluslararası yatırım pozisyonunu ve kasım ayına ilişkin konut fiyat endeksini açıklayacak.
SİYASET
1- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Güvenlik Daire Başkanlığı Değerlendirme Toplantısına iştirak edecek.
(Antalya/10.00)
2- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Esenler'de Tuna Eğitim Vadisi Temel Atma Töreni'ne katılacak.
(İstanbul/11.00)
3- CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak başkanlığındaki Ekonomi Masası heyeti, Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği'ni ziyaret edecek.
(Ankara/10.30)
4- TBMM'den
- HDP ve MHP'nin Meclis grup toplantıları düzenlenecek.
- Genel Kurulda, Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapan Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.
(TBMM/12.30/10.45/15.00)
EKONOMİ FİNANS
1-Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), kasım ayına ilişkin uluslararası yatırım pozisyonunu ve kasım ayına ilişkin konut fiyat endeksini açıklayacak.
(Ankara/10.00/14.30)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Dünya Ekonomik Forumu (WEF) "2022 Davos Gündemi" toplantıları, çevrim içi devam edecek.
(Davos)
GÜNCEL
1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.