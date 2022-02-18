Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 18 Şubat 2022

SİYASET

1- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, basın toplantısı düzenleyecek, Valiliği ziyaret edecek, Mehmet Vehbi Dinçerler Spor Salonu'nun açılışına iştirak edecek, Gençlerle Buluşma etkinliğine katılacak, sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle istişare toplantısı yapacak.

(Gaziantep/10.30/12.00/13.30/15.00/17.30)

EKONOMİ FİNANS

1- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, sektör toplantısına katılacak, çeşitli ziyaretlerde bulunacak.

(Denizli/10.00-16.00)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Karayolları Genel Müdürlüğü, TÜHİS ve Türkiye Yol-İş Sendikası arasında gerçekleştirilecek İstişare Toplantısı'na katılacak.

(Ankara /10.30)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 4. çeyreğe ilişkin uluslararası yatırım pozisyonunu açıklayacak.

(Ankara/10.00)

4- Türkiye İstatistik Kurumu, ocak ayına ilişkin konut satış istatistikleri ile şubat ayına ilişkin tüketici güven endeksini duyuracak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Uluslararası Münih Güvenlik Konferansı çerçevesinde düzenlenen Savunma Politikası ve İnovasyon Forumu'nda konuşma yapacak.

(Münih)

2- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Allame Muhammed İkbal'in kabrini ziyaret edecek, "Mevlana Celaleddin Rumi ve Dr. Allame Muhammed İkbal Felsefesi Konferansı"na katılacak.

(Lahor)

3- AB-Afrika Birliği Zirvesi'nin ikinci gün oturumları gerçekleştirilecek.

(Brüksel)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.