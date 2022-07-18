Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 18 Temmuz 2022
Hazine ve Maliye Bakanlığı, haziran ayı merkezi yönetim bütçe gerçekleşmeleri raporunu yayımlayacak.
SİYASET
1- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Uzaktan Çalışmada İş Sağlığı ve Güvenliği Çerçevesi: Sağlıklı ve Üretken Uzaktan Çalışma" konulu panele katılacak.
(Ankara/10.00)
2- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Ankara Sanayi Odasında düzenlenecek Mesleki ve Teknik Eğitimin Geliştirilmesi İş Birliği Protokolü törenine iştirak edecek.
(Ankara/11.00)
EKONOMİ FİNANS
1- Hazine ve Maliye Bakanlığı, haziran ayı merkezi yönetim bütçe gerçekleşmeleri raporunu yayımlayacak.
(Ankara/11.00)
2- Türkiye İstatistik Kurumu, haziran ayı tarım ürünleri üretici fiyat endeksi ile mayıs ayı ücretli çalışan istatistiklerini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, mayıs ayına ilişkin özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu rakamlarını açıklayacak.
(Ankara/10.00)