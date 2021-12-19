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Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 19 Aralık 2021

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afganistan'daki insani kriz hakkında düzenlenecek İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Konseyi Olağanüstü Toplantısı'na katılarak ikili temaslarda bulunacak.

Türkiye ve Dünya gündemi 19.12.2021, 09:26
Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 19 Aralık 2021

EKONOMİ FİNANS

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Valiliği ve Belediyeyi ziyaret edecek, Enerji Koordinasyon Toplantısı ile AK Parti Teşkilat Akademisi'ne katılacak.

(Isparta/09.30-13.45)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afganistan'daki insani kriz hakkında düzenlenecek İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Konseyi Olağanüstü Toplantısı'na katılarak ikili temaslarda bulunacak.

(İslamabad)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

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#Gündem #19 aralık
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