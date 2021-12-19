Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 19 Aralık 2021
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afganistan'daki insani kriz hakkında düzenlenecek İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Konseyi Olağanüstü Toplantısı'na katılarak ikili temaslarda bulunacak.
Türkiye ve Dünya gündemi 19.12.2021, 09:26
EKONOMİ FİNANS
1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Valiliği ve Belediyeyi ziyaret edecek, Enerji Koordinasyon Toplantısı ile AK Parti Teşkilat Akademisi'ne katılacak.
(Isparta/09.30-13.45)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afganistan'daki insani kriz hakkında düzenlenecek İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Konseyi Olağanüstü Toplantısı'na katılarak ikili temaslarda bulunacak.
(İslamabad)
GÜNCEL
1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
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