Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 19 Ekim 2022
Bartın'ın Amasra ilçesinde maden ocağındaki patlamaya ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
SİYASET
1- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Hollanda'da World Horti Center'ı ziyaret edecek, Türk Büyükelçiliğinde burslu öğrencilerle bir araya gelecek, Hollanda Eğitim, Kültür ve Bilim Bakanı Robbert Dijkgraaf ile görüşecek.
(Naaldwijk/Lahey)
2- TBMM Genel Kurulunda, Amasra'da maden ocağındaki patlamaya ilişkin parti gruplarının verdiği araştırma komisyonu kurulmasına yönelik önergeler birleştirilerek görüşülecek; Endüstri Bölgeleri Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlanacak.
(TBMM/14.00)
EKONOMİ FİNANS
1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü Bölgesel Kalkınma Dergisi Tanıtım Toplantısı'na katılacak.
(Ankara/10.00)
2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 15. Uluslararası Bilgi Güvenliği ve Kriptoloji Konferansı'na iştirak edecek.
(Ankara/09.30)
3- TÜİK, 2021 yılı araştırma geliştirme faaliyetleri araştırması sonuçlarını açıklayacak.
(Ankara/10.00)
GÜNCEL
1- Bartın'ın Amasra ilçesinde maden ocağındaki patlamaya ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
(Bartın)
KÜLTÜR SANAT
1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ankara Resim ve Heykel Müzesi'nde "Genç Ses Türk Müziği Ses Yarışması Finali"ne katılacak.
(Ankara/20.00)