Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 19 Ekim 2022

SİYASET

1- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Hollanda'da World Horti Center'ı ziyaret edecek, Türk Büyükelçiliğinde burslu öğrencilerle bir araya gelecek, Hollanda Eğitim, Kültür ve Bilim Bakanı Robbert Dijkgraaf ile görüşecek.

(Naaldwijk/Lahey)

2- TBMM Genel Kurulunda, Amasra'da maden ocağındaki patlamaya ilişkin parti gruplarının verdiği araştırma komisyonu kurulmasına yönelik önergeler birleştirilerek görüşülecek; Endüstri Bölgeleri Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlanacak.

(TBMM/14.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü Bölgesel Kalkınma Dergisi Tanıtım Toplantısı'na katılacak.

(Ankara/10.00)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 15. Uluslararası Bilgi Güvenliği ve Kriptoloji Konferansı'na iştirak edecek.

(Ankara/09.30)

3- TÜİK, 2021 yılı araştırma geliştirme faaliyetleri araştırması sonuçlarını açıklayacak.

(Ankara/10.00)

GÜNCEL

1- Bartın'ın Amasra ilçesinde maden ocağındaki patlamaya ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Bartın)

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ankara Resim ve Heykel Müzesi'nde "Genç Ses Türk Müziği Ses Yarışması Finali"ne katılacak.

(Ankara/20.00)