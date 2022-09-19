Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 19 Eylül 2022

SİYASET

1- Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Selçuk Üniversitesi Akademik Yıl Açılış Töreni'ne, Gaziler Günü programına katılacak, Valiliği ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek.

(Konya/11.00-16.30)

2- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Polatlı ilçesinde Gaziler Günü Buluşması'na katılacak.

(Ankara/11.30)

3- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Etimesgut ilçesinde esnafı ziyaret edecek.

(Ankara/14.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Filyos Limanı'nda Karadeniz gazının karaya çıkarılacağı noktada incelemelerde bulunacak.

(Zonguldak/17.00)

2- Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Gaziler Günü programına, Tarım Park açılışına, Diyadin Tarıma Dayalı İhtisas Sera Organize Sanayi Bölgesi Temel Atma Töreni'ne ve tarım sektörü temsilcileri toplantısına katılacak.

(Ağrı/12.00/13.00/15.00/18.00)

3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul Medipol Üniversitesince düzenlenecek Dördüncü 6G Konferansına katılacak, Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında düzenlenecek Mobilite Maratonu'nda üniversite öğrencileri ile bir araya gelecek.

(İstanbul/09.00/11.30)

4- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, temmuz ayına ilişkin uluslararası yatırım pozisyonu verilerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

5- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 5 ve 6 yıl vadeli devlet tahvillerinin ihraç ihalelerini gerçekleştirecek.

(Ankara)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in cenaze töreni, dünya genelinden çok sayıda üst düzey devlet yetkilisinin katılımıyla düzenlenecek.

(Londra)