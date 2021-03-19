Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 19 Mart 2021

EKONOMİ

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Çukurova Havaalanı şantiyesini, Valiliği, AK Parti İl Başkanlığını, Gemi Trafik Hizmetleri Merkezini ve Akdeniz ile Toroslar Belediyelerini ziyaret edecek, Mersin Limanı Genişletme Projesi Temel Atma Törenine ve römorkörlerle liman gezisine katılacak.

(Mersin/10.00-17.15)

2- TÜİK, bu yılın ocak ayına ilişkin tarımsal girdi fiyat endeksi ile dış ticaret endekslerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif Türkiye'de temaslarda bulunacak.

(İstanbul)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.