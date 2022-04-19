Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 19 Nisan 2022

SİYASET

1- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İlbank Macunköy Sosyal Tesisleri'nde Müsilaj Bilim Kurulu Toplantısı'na ve Nallıhan'da iftar programına iştirak edecek.

(Ankara/13.30/19.37)

2- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi'nde Dokuma Atlası Sergisi'nin açılış törenine katılacak.

(İstanbul/16.00)

3- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Mamak İmam Hatip Lisesi Mezunları Derneğinin "Geleneksel İftar Programı"na iştirak edecek.

(Ankara/19.00)

4- TBMM'den

- HDP ve MHP'nin Meclis grup toplantıları düzenlenecek.

- Genel Kurulda, Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine başlanacak.

(TBMM/12.45/10.45/15.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, TCDD Genel Müdürlüğü ve TCDD Taşımacılık AŞ personeli ile iftarda bir araya gelecek.

(Ankara/19.35)

2- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2 devlet tahvili ihalesi düzenleyecek ve 1 kira sertifikasının doğrudan satışını yapacak.

(Ankara)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Macaristan'ın Ankara Büyükelçiliğinin yeni binasının temel atma törenine katılacak ve Dışişleri Bakanlığında ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/09.30/12.00)

2- Rusya-Ukrayna Savaşı ve uluslararası yansımaları izleniyor.

GÜNCEL

1- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Rusya-Ukrayna Savaşı ve Türkiye'ye Etkileri: Tehditler ve Fırsatlar Çalıştayı"nın açılışına katılacak.

(Ankara/10.00)

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, CSO Ada Ankara'da "Nebi Aşkına" Ramazan Özel Konseri'ni izleyecek.

(Ankara/21.00)