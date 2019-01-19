Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 19 Ocak 2019

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yaşar Doğu Spor Salonu'nda düzenlenecek "AK Parti Samsun Belediye Başkan Adaylarını Tanıtım Toplantısı"na katılacak.

- Erdoğan, TÜYAP Samsun Fuar ve Kongre Salonu'nda AK Parti Samsun İl Başkanlığının teşkilat yemeğine iştirak edecek.

(Samsun/14.00/17.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "2023'e Doğru Türkiye'de Çevre ve Şehirciliğin Geleceği İstişare Toplantısı"na katılacak.

(Antalya/09.30)

2- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde incelemelerde bulunacak, AKTOB Sektör toplantısına katılacak.

(Antalya/09.30/12.30)

3- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, belediye başkan adayları tanıtım programı ve vefa yemeğine katılacak.

(Rize/12.00/15.30)

4- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, belediye başkan adayları tanıtım programına iştirak edecek.

(Van/13.00)

5- AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, belediye başkan adayları tanıtım programına katılacak.

(Yozgat/13.00)

EKONOMİ

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, AK Parti Malatya İl Başkanlığını ve Büyükşehir Belediye Başkanlığını ziyaret edecek.

(Malatya/17.00/18.00)

2- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TÜBİTAK Gebze Yerleşkesi'nde, Türkiye Uzay Ajansı Milli Uzay Çalıştayı Programı'nın kapanış oturumuna iştirak edecek.

(Kocaeli/17.00)

3- Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Sanayide Yeni Ufuk; Savunma Sanayii" programına katılacak.

(İstanbul/13.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 11. Berlin Tarım Bakanları Zirvesi'ne katılacak, "Tarım ve Kırsal Alanlarda Yapısal Değişiklikler" konulu ara oturuma başkanlık edecek.

(Berlin)

2- Filipinler'de Müslümanlara özerklik sağlayacak referandum öncesi gelişmeler takip ediliyor.

(Cotabato/Ankara)

3- İngiltere'nin AB ile vardığı birlikten çıkış (Brexit) anlaşmasının İngiltere parlamentosunda reddedilmesinin ardından gelişmeler izleniyor.

(Londra)

4- ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'den çekilme kararının ardından gelişmeler takip ediliyor.

(Washington)

5- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum izleniyor.

(Halep/İdlib)

SPOR

1- Spor Toto Süper Lig'de 18. haftaya Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Atiker Konyaspor, Evkur Yeni Malatyaspor-Göztepe, Antalyaspor-İstikbal Mobilya Kayserispor, Galatasaray-MKE Ankaragücü maçlarıyla devam edilecek.

(Erzurum/Malatya/13.30/Antalya/16.00/İstanbul/19.00)

2- Dünya Etnospor Konfederasyonu Stratejik Plan Çalıştayı, Ataşehir Sheraton Otel'de başlayacak.

(İstanbul/09.00)

3- Spor Toto 1. Lig'de 18. hafta Gazişehir Gaziantep-Denizlispor, Afjet Afyonspor-İstanbulspor, Osmanlıspor-Boluspor müsabakalarıyla sürüyor.

(Gaziantep/13.30/Afyonkarahisar/Ankara/16.00)

4- Kadın A Milli Futbol Takımı, Slovakya ile Emirhan Spor Kompleksi'nde hazırlık maçı yapacak.

(Antalya/14.00)

5- Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftası Fenerbahçe-Gündoğdu Adana Basketbol, Çukurova Basketbol-OGM Ormanspor, Bellona Kayseri Basketbol-Mersin Büyükşehir Belediyespor, İzmit Belediyespor-Galatasaray müsabakalarıyla başlayacak.

(İstanbul/13.00/Mersin/14.00/Kayseri/16.00/Kocaeli/17.00)

6- Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 14. haftası Beşiktaş-Galatasaray HDI Sigorta, Eczacıbaşı VitrA-Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas karşılaşmalarıyla başlayacak.

(İstanbul/14.00/18.30)

7- Voleybolda Efeler Ligi'nin 14. haftasında Halkbank-Galatasaray, Jeopark Kula Belediyespor-İnegöl Belediyespor, Maliye Piyango-Fenerbahçe, Tokat Belediye Plevnespor-İkbal Afyon Belediye Yüntaş, Arkas Spor-Arhavi Belediyespor müsabakaları oynanacak.

(Ankara/14.00/16.30/19.00/Tokat/15.30/İzmir/16.00)

8- TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de sezonun ikinci yarısı beşer maçla başlayacak.

- Hentbolda Kadınlar Türkiye Kupası 2. tur grup müsabakaları Giresun, Ankara, Antalya ve Bursa'da sürüyor.

Güncelleme Tarihi: 19 Ocak 2019, 09:10