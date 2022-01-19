Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 19 Ocak 2022

SİYASET

1- CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak başkanlığındaki Ekonomi Masası heyeti, iş dünyası ve sivil toplum örgütü temsilcileriyle toplantıda bir araya gelecek, kentte bazı ziyaretlerde bulunacak.

(Denizli/10.00/17.00)

2- CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/11.45)

3- TBMM'den

- İYİ Partinin Meclis Grup Toplantısı düzenlenecek.

- TBMM Genel Kurulunda, Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı KHK'da Değişiklik Yapan Kanun Teklifi'nin görüşmeleri devam edecek. Genel Kurulda, Anayasa Mahkemesinde boşalacak bir üyelik için seçim yapılacak, daha sonra Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine başlanacak.

(TBMM/10.30/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.