Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 19 Şubat 2021

SİYASET
1- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Sakarya'da çeşitli temaslarda bulunacak.
(Sakarya/10.30-14.00)
2- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, AK Parti İl Kadın Kolları Kongresine ve Yeni Adana Stadı'nın açılışına iştirak edecek.
(Adana/13.30/16.30)
3- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 107. Dönem Kaymakamlık Kursu Açılış Programı'na katılacak.
(Ankara/10.00)
4- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, partisinin İstanbul İl Kadın Kolları Kongresine iştirak edecek.
(İstanbul/ 14.00)
5- AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, partisinin Manisa İl Kadın Kolları 6. Olağan Kongresine katılacak.
(Manisa/13.00)
EKONOMİ
1- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türk dünyası meteoroloji servislerini bir araya getirecek olan "Çevrim İçi Türk Dünyası Meteoroloji Forumu" etkinliğine iştirak edecek.
(Ankara/10.00)
2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ankara Kahramankazan Yolu Şantiyesi’nde incelemelerde bulunacak ve basın açıklaması yapacak.
(Ankara/09.00)
3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), aralık ayına ilişkin uluslararası yatırım pozisyonunu, 4. çeyreğe ilişkin yurt dışı portföy yatırım istatistiklerini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
TCMB, şubat ayına ilişkin finansal hizmetler istatistikleri ve finansal hizmetler güven endeksini duyuracak.
(Ankara/14.30)
4- TÜİK, Aralık 2020 dönemi Tarımsal Girdi Fiyat Endeksini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Azerbaycan Başbakanı Ali Esedov'un katılımıyla Karma Ekonomik Komisyonu Genel Oturumu düzenlenecek.
(Ankara/14.50)
2- G7 Liderler Zirvesi, İngiltere'nin ev sahipliğinde video konferans yöntemiyle yapılacak.
GÜNCEL
1- Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un öldürülmesine ilişkin FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in de arasında bulunduğu 28 sanığın yargılanmasına Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.
(Ankara/09.30)
2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.