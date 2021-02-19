Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 19 Şubat 2021

SİYASET

1- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Sakarya'da çeşitli temaslarda bulunacak.

(Sakarya/10.30-14.00)

2- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, AK Parti İl Kadın Kolları Kongresine ve Yeni Adana Stadı'nın açılışına iştirak edecek.

(Adana/13.30/16.30)

3- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 107. Dönem Kaymakamlık Kursu Açılış Programı'na katılacak.

(Ankara/10.00)

4- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, partisinin İstanbul İl Kadın Kolları Kongresine iştirak edecek.

(İstanbul/ 14.00)

5- AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, partisinin Manisa İl Kadın Kolları 6. Olağan Kongresine katılacak.

(Manisa/13.00)

EKONOMİ

1- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türk dünyası meteoroloji servislerini bir araya getirecek olan "Çevrim İçi Türk Dünyası Meteoroloji Forumu" etkinliğine iştirak edecek.

(Ankara/10.00)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ankara Kahramankazan Yolu Şantiyesi’nde incelemelerde bulunacak ve basın açıklaması yapacak.

(Ankara/09.00)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), aralık ayına ilişkin uluslararası yatırım pozisyonunu, 4. çeyreğe ilişkin yurt dışı portföy yatırım istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

TCMB, şubat ayına ilişkin finansal hizmetler istatistikleri ve finansal hizmetler güven endeksini duyuracak.

(Ankara/14.30)

4- TÜİK, Aralık 2020 dönemi Tarımsal Girdi Fiyat Endeksini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Azerbaycan Başbakanı Ali Esedov'un katılımıyla Karma Ekonomik Komisyonu Genel Oturumu düzenlenecek.

(Ankara/14.50)

2- G7 Liderler Zirvesi, İngiltere'nin ev sahipliğinde video konferans yöntemiyle yapılacak.

GÜNCEL

1- Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un öldürülmesine ilişkin FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in de arasında bulunduğu 28 sanığın yargılanmasına Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.