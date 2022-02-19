Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 19 Şubat 2022

SİYASET

1- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Şahinbey Çocuk Kitap Fuarı'nı ziyaret edecek, partisinin Gaziantep Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katılacak, Kilis Valiliği ve Belediye Başkanlığına ziyarette bulunacak, Gençlik Buluşması programına iştirak edecek.

(Gaziantep/12.30/14.00/Kilis/16.45/19.30)

EKONOMİ FİNANS

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 1915 Çanakkale Köprüsü'nde incelemelerde bulunacak, Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na yürüyerek geçecek, basın açıklaması gerçekleştirecek.

(Çanakkale/13.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Uluslararası Münih Güvenlik Konferansı (MSC 2022) ikinci gün toplantıları yapılacak.

(Münih)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.