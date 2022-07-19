Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 19 Temmuz 2022

SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Haydar Aliyev'in mezarını, Şehitler Mezarlığı'nı ve Türk Şehitliği Anıtı'nı ziyaret edecek, Aile, Kadın ve Çocuk Sorunları Devlet Komitesi Başkanı Bahar Muradova ve Azerbaycan Cumhuriyeti Milli Meclis Başkanı Sahibe Gafarova ile görüşecek.

(Bakü)

2- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Köy Yaşam Merkezi açılışına ve Eğitim Değerlendirme Toplantısı'na katılacak, Valiliği ve Belediye Başkanlığını ziyaret edecek.

(Bitlis/10.30-15.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, mayıs ayına ilişkin Kısa Vadeli Dış Borç İstatistikleri'ni açıklayacak.

(Ankara/10.00)

2- Türkiye İstatistik Kurumu, haziran ayı konut satışları ile 2022 yılı merkezi yönetim bütçesinden AR-GE faaliyetleri için ayrılan ödenek ve harcamalara ilişkin istatistikleri duyuracak.

(Ankara/10.00)