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Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 2 Ağustos 2022

Sırbistan-Kosova sınırında yaşanan gerilime ilişkin gelişmeler izleniyor.

Türkiye ve Dünya gündemi 02.08.2022, 09:03
Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 2 Ağustos 2022

SİYASET

1- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Başakşehir M. Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi Mustafa Kutlu Kütüphanesi Açılışı ve Teknopark İstanbul AŞ İle Mesleki Eğitim İşbirliği Protokolü İmza Töreni'ne katılacak.

(İstanbul/11.00/14.30)

EKONOMİ FİNANS

1- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Sektör Meclisleri İstişare Toplantısı'na iştirak edecek.

(Ankara/14.00)

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, mayıs ayına ilişkin finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülüklerini açıklayacak.

(Ankara/14.30)

3- TÜİK, 2021 yılında güvenlik birimine gelen veya getirilen çocukların istatistiklerine ilişkin açıklama yapacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Türkiye-Özbekistan-Azerbaycan Üçlü Dışişleri, Ticaret ve Ulaştırma Bakanları Toplantısı'na katılacak.

(Taşkent)

2- Sırbistan-Kosova sınırında yaşanan gerilime ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Belgrad-Priştine)

#Gündem #2 Ağustos
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