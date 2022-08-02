Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 2 Ağustos 2022
Sırbistan-Kosova sınırında yaşanan gerilime ilişkin gelişmeler izleniyor.
SİYASET
1- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Başakşehir M. Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi Mustafa Kutlu Kütüphanesi Açılışı ve Teknopark İstanbul AŞ İle Mesleki Eğitim İşbirliği Protokolü İmza Töreni'ne katılacak.
(İstanbul/11.00/14.30)
EKONOMİ FİNANS
1- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Sektör Meclisleri İstişare Toplantısı'na iştirak edecek.
(Ankara/14.00)
2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, mayıs ayına ilişkin finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülüklerini açıklayacak.
(Ankara/14.30)
3- TÜİK, 2021 yılında güvenlik birimine gelen veya getirilen çocukların istatistiklerine ilişkin açıklama yapacak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Türkiye-Özbekistan-Azerbaycan Üçlü Dışişleri, Ticaret ve Ulaştırma Bakanları Toplantısı'na katılacak.
(Taşkent)
2- Sırbistan-Kosova sınırında yaşanan gerilime ilişkin gelişmeler izleniyor.
(Belgrad-Priştine)