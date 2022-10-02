Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 2 Ekim 2022
Bosna Hersek'te kanton, entite ve ulusal parlamentolar ile Devlet Başkanlığı Konseyi üyelerinin belirleneceği genel seçim yapılacak.
1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sabiha Gökçen İstasyonu'nda Pendik-Sabiha Gökçen Metro Hattı Açılış Töreni'ne katılacak.
(İstanbul/16.00)
2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, CHP Genel Merkezi'nde düzenlenecek "Liderler Buluşması"nda bir araya gelecek.
(Ankara/14.00)
EKONOMİ FİNANS
1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Pendik-Sabiha Gökçen Metro Hattı Açılış Töreni'ne katılacak.
(İstanbul/16.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Bosna Hersek'te kanton, entite ve ulusal parlamentolar ile Devlet Başkanlığı Konseyi üyelerinin belirleneceği genel seçim yapılacak.
2- Bulgaristan'da halk, 240 üyeli 48. Meclis'in milletvekillerini belirlemek üzere sandık başına gidecek.
(Sofya)
GÜNCEL
1- ÖSYM tarafından düzenlenen 2022-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'nin sabah ve öğleden sonra oturumları yapılacak.
(10.15/14.45)