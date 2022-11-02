Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 2 Kasım 2022

SİYASET

1- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İçişleri Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığında "105-110. Dönem Mülki İdare Amirleri Eğitimi" programına katılacak.

(Ankara/09.30)

2- TBMM'den

- İYİ Parti'nin Meclis Grup toplantısı düzenlenecek.

- Genel Kurulda, Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek.

- Plan ve Bütçe Komisyonunda, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının bütçesi ele alınacak.

(11.45/10.30/14.00/10.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, MÜSİAD EXPO 2022 Açılış Töreni'ne katılacak.

(İstanbul/10.00)

2- Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde 30 büyükşehir belediyesinin katılımıyla gerçekleştirilecek 2. Yerel Yönetimler Tarım Çalıştayı'na iştirak edecek.

(Kocaeli/10.00)

3- Ticaret Bakanı Mehmet Muş, ekim ayına ilişkin dış ticaret verilerini basın toplantısıyla açıklayacak.

(İstanbul/13.00)

4- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türksat AŞ'nin bilişim hizmetleri kapsamındaki "T-Anı" bilişim tanıtımına katılacak.

(Ankara/10.00)

5- Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Endonezya'da düzenlenen Indo Defence Fuarı'na katılacak.

(Cakarta)

6- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, finansal kesim dışındaki firmaların ağustos ayına ilişkin döviz varlık ve yükümlülüklerini açıklayacak.

(Ankara/14.30)

7- ABD Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak.

(Washington/21.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, SETA tarafından düzenlenen "Ege ve Doğu Akdeniz'de Türk Dış Politikası" panelinin açılış konuşmasını yapacak.

(Ankara/09.30)

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Moğolistan Kültür Bakanı Nomin Çinbat ile "Kültür Alanında İş Birliği Anlaşması" imzalayacak, Bilge Tonyukuk Müzesi temel atma törenine katılacak. Moğolistan Çevre ve Turizm Bakanı Bat-Erdene ile "Turizm İş Birliği Anlaşması" imzalayacak Ersoy, Moğolistan Devlet Üniversitesi'nde düzenlenecek "Moğolistan'daki Türk Kültür Varlıkları ve Bilge Tonyukuk" paneline iştirak edecek.

(Ulan Batur)