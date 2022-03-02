Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 2 Mart 2022

SİYASET

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili TBMM Genel Kurulunda bilgilendirme yapacak.

(TBMM/14.00)

2- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Türkiye genelinde sosyal bilimler liselerinde Atatürk kitaplığı açılmasına yönelik, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında iş birliği protokolü imza törenine katılacak.

(İstanbul/11.00)

3- İYİ Parti TBMM Grup Toplantısı gerçekleştirilecek.

(TBMM/10.30)

EKONOMİ FİNANS

1- Ticaret Bakanı Mehmet Muş, şubat ayı dış ticaret rakamlarını Bakanlıkta basın toplantısıyla açıklayacak.

(Ankara/11.30)

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, aralık ayına ilişkin, finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülüklerini açıklayacak.

(Ankara/14.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Ürdün Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Yurtdışında Yaşayan Ürdünlüler Bakanı Ayman Safadi, Ankara'da ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/11.45)

2- Rusya-Ukrayna savaşı ve uluslararası yansımaları izleniyor.

(Kiev/Moskova/Ankara)

3- Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyinin 49. oturumu, üçüncü gününde yüksek düzeyli konuşmalarla devam edecek.

(Cenevre)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.