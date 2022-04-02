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Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 2 Nisan 2022

Rusya-Ukrayna savaşı ve uluslararası yansımaları izleniyor.

Türkiye ve Dünya gündemi 02.04.2022, 10:12
Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 2 Nisan 2022

EKONOMİ FİNANS

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Malatya Havalimanı Yeni Terminal Binası'nda incelemelerde bulunacak, Valilik ve Belediye Başkanlığının aralarında olduğu çeşitli ziyaretler gerçekleştirecek, Malatya Çevre Yolu 1. Kısım Açılış Töreni'ne iştirak edecek.

(Malatya/11.30-16.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Rusya-Ukrayna savaşı ve uluslararası yansımaları izleniyor.

(Kiev/Moskova/Ankara)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

#Gündem #2 nisan #Ukrayna
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