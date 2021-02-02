Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 2 Şubat 2021

SİYASET
1- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitime geçiş sürecinin ayrıntılarına ilişkin basın açıklaması yapacak.
(Ankara/10.00)
2- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, partisinin Küçükçekmece İlçe Kongresi'ne katılacak.
(İstanbul/14.00)
3- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, partisinin il başkanlığını ve Valiliği ziyaret edecek, çeşitli temaslarda bulunacak.
(Kars/13.30-20.30)
4- CHP Genel Başkan Yardımcıları Faik Öztrak, Veli Ağbaba ve CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Ankara Kantinciler Esnaf Odası, Türkiye Berberler ve Kuaförler Federasyonu ile Türkiye Fırıncılar Federasyonu'nu ziyaret edecek.
(Ankara/10.15/11.00/12.00)
EKONOMİ
1- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 2021 Ocak ayı ihracat rakamlarını basın toplantısıyla açıklayacak.
(Ankara/11.00)
2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası kasım ayına ilişkin finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülüklerini açıklayacak.
(Ankara/14.30)
3- TÜİK, 2010-2019 dönemi sürdürülebilir kalkınma göstergelerini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, baş başa ve heyetlerarası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.
(Lefkoşa)
2- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp Karrenbauer ile bir araya gelecek.
(Berlin)
3- Myanmar'daki askeri darbe ve uluslararası yansımaları takip ediliyor.
(Kuala Lumpur/Ankara)
4- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.