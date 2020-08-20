Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 20 Ağustos 2020

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na katılacak.
(Ankara/13.30)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Eskil, Sultanhanı ve Ortaköy ilçelerinde esnafla görüşecek, Merkez Muhtarlar Derneği'ni ve Somuncu Baba Türbesi'ni ziyaret edecek.
(Aksaray/10.00-17.00)
EKONOMİ
1- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 2020'nin 6 aylık elektronik ticaret (e-ticaret) verilerini açıklayacak.
(Ankara/11.00)
2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haziran ayı kısa vadeli dış borç istatistiklerini paylaşacak.
(Ankara/10.00)
3- TCMB, ağustos ayı Para Politikası Kurulu toplantısının kararlarını duyuracak.
(Ankara/14.00)
4- TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini paylaşacak.
(Ankara/14.30)
5- Türkiye İstatistik Kurumu, yılın 2. çeyreğine ilişkin İşgücü Girdi Endeksleri ile temmuz ayına dair Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi'ni açıklayacak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ile konunun Türkiye ve Yunanistan başta olmak üzere uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.
(Ankara/Atina/Lefkoşa)
2- Libya hükümeti ile darbeci Halife Hafter milisleri arasında yaşanan kriz ve uluslararası yansımaları izleniyor.
(Trablus)
KÜLTÜR SANAT
1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, geçen yıl vefat eden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Haluk Dursun için Ayasofya-i Kebir Cami-i'nde düzenlenecek anma programına katılacak.
(İstanbul/20.30)
GÜNCEL
1- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edilecek.
(Ankara/09.30)
2- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
SPOR
1- Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile bitcoin ve kripto para alım-satım platformu BtcTurk arasındaki sponsorluk anlaşmasının imza töreni, TFF'nin Riva'daki tesislerinde, TFF Başkanı Nihat Özdemir ve yöneticilerin yanı sıra A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası ile A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'in katılımıyla gerçekleştirilecek.
(İstanbul/11.00)
2- Atletizmde Turkcell Süper Lig mücadelesinin ilk kademe yarışları tamamlanacak.
(Bursa/15.30-19.35)
Kaynak: AAGüncelleme Tarihi: 20 Ağustos 2020, 07:26