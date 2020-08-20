Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 20 Ağustos 2020

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na katılacak.

(Ankara/13.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Eskil, Sultanhanı ve Ortaköy ilçelerinde esnafla görüşecek, Merkez Muhtarlar Derneği'ni ve Somuncu Baba Türbesi'ni ziyaret edecek.

(Aksaray/10.00-17.00)

EKONOMİ

1- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 2020'nin 6 aylık elektronik ticaret (e-ticaret) verilerini açıklayacak.

(Ankara/11.00)

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haziran ayı kısa vadeli dış borç istatistiklerini paylaşacak.

(Ankara/10.00)

3- TCMB, ağustos ayı Para Politikası Kurulu toplantısının kararlarını duyuracak.

(Ankara/14.00)

4- TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini paylaşacak.

(Ankara/14.30)

5- Türkiye İstatistik Kurumu, yılın 2. çeyreğine ilişkin İşgücü Girdi Endeksleri ile temmuz ayına dair Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi'ni açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ile konunun Türkiye ve Yunanistan başta olmak üzere uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Ankara/Atina/Lefkoşa)

2- Libya hükümeti ile darbeci Halife Hafter milisleri arasında yaşanan kriz ve uluslararası yansımaları izleniyor.

(Trablus)

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, geçen yıl vefat eden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Haluk Dursun için Ayasofya-i Kebir Cami-i'nde düzenlenecek anma programına katılacak.

(İstanbul/20.30)

GÜNCEL

1- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

2- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile bitcoin ve kripto para alım-satım platformu BtcTurk arasındaki sponsorluk anlaşmasının imza töreni, TFF'nin Riva'daki tesislerinde, TFF Başkanı Nihat Özdemir ve yöneticilerin yanı sıra A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası ile A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'in katılımıyla gerçekleştirilecek.

(İstanbul/11.00)

2- Atletizmde Turkcell Süper Lig mücadelesinin ilk kademe yarışları tamamlanacak.

(Bursa/15.30-19.35)

Kaynak: AA

Güncelleme Tarihi: 20 Ağustos 2020, 07:26