Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 20 Aralık 2018

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Beşinci Toplantısı ile Çankaya Köşkü'nde Türkiye-İran İş Forumu'na katılacak.
(Ankara/11.00/15.30)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Ankara Kentsel Dönüşüm ve Akıllı Şehirler Kurultayı'na" katılacak.
(Ankara/09.30)
2- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Ankara Madde Bağımlılığı ile Mücadele Ediyor" projesi kapsamında, Uçurum isimli tiyatro oyununun Bakanlığın konferans salonundaki galasına iştirak edecek.
(Ankara/19.00)
3- AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanlığı Genişletilmiş Birim Başkanları toplantısı, Genel Başkan yardımcıları Mahir Ünal ve Mehmet Özhaseki'nin katılımıyla yapılacak.
(Ankara/11.00)
EKONOMİ
1- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Bakanlıkta düzenlenen Mehmet Akif Ersoy'u anma programına katılacak.
(Ankara/14.00)
2-Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti'ni açıklayacak, haftalık para ve banka istatistiklerini yayımlayacak.
(Ankara/14.00/14.30)
3- TÜİK, kasım ayı konut satış istatistikleri ile Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi'ni açıklayacak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum izleniyor.
(Halep/İdlib)
2- Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda öldürülmesinin yansımaları takip ediliyor.
(Riyad/Washington/Ankara)
3- Yemen’de yaşanan insani krizle ilgili gelişmeler izleniyor.
(Sana/Ankara)
GÜNCEL
1- FETÖ davaları
- Darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili, aralarında sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de bulunduğu 224 sanığın yargılandığı "çatı" davasının görülmesine Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.
(Ankara/09.30)
- FETÖ'nün, darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 474 sanığın yargılandığı dava Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde sürecek.
(Ankara/09.30)
- FETÖ/PDY'ye üye olduğu iddiasıyla aralarında meslekten ihraç edilen polis ve öğretmenlerin bulunduğu 32'si tutuklu 122 sanığın yargılanmasına devam edilecek
(Düzce/10.00)
- FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki kripto yapılanmasına ilişkin 22'si tutuklu 43 sanığın yargılanması sürecek.
(Tekirdağ/10.00)
KÜLTÜR SANAT
1- Oyuncu Hulusi Kentmen, vefatının 25. yılında Esenler Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'nde düzenlenen programda anılacak.
(İstanbul/14.00)
SPOR
1- Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur rövanş maçları sona erecek.
- Kupanın üçüncü gününde Hatayspor-Gençlerbirliği, Darıca Gençlerbirliği-Antalyaspor, Akhisarspor-Fatih Karagümrük, Giresunspor-Fenerbahçe müsabakaları yapılacak.
(Hatay/13.00/Kocaeli/13.45/Manisa/18.00/Giresun/20.30)
2- Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 14. haftasında Anadolu Efes, Rusya'nın CSKA Moskova, Fenerbahçe Beko da Karadağ'ın Buducnost VOLI takımıyla deplasmanda karşılaşacak.
(Moskova/20.00/Podgorica/22.00)
3- Voleybolda Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında A Grubu'nda VakıfBank, Bulgaristan temsilcisi Maritza ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
(Filibe/19.00)