Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 20 Aralık 2018

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Beşinci Toplantısı ile Çankaya Köşkü'nde Türkiye-İran İş Forumu'na katılacak.

(Ankara/11.00/15.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Ankara Kentsel Dönüşüm ve Akıllı Şehirler Kurultayı'na" katılacak.

(Ankara/09.30)

2- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Ankara Madde Bağımlılığı ile Mücadele Ediyor" projesi kapsamında, Uçurum isimli tiyatro oyununun Bakanlığın konferans salonundaki galasına iştirak edecek.

(Ankara/19.00)

3- AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanlığı Genişletilmiş Birim Başkanları toplantısı, Genel Başkan yardımcıları Mahir Ünal ve Mehmet Özhaseki'nin katılımıyla yapılacak.

(Ankara/11.00)



EKONOMİ

1- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Bakanlıkta düzenlenen Mehmet Akif Ersoy'u anma programına katılacak.

(Ankara/14.00)

2-Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti'ni açıklayacak, haftalık para ve banka istatistiklerini yayımlayacak.

(Ankara/14.00/14.30)

3- TÜİK, kasım ayı konut satış istatistikleri ile Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi'ni açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum izleniyor.

(Halep/İdlib)

2- Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda öldürülmesinin yansımaları takip ediliyor.

(Riyad/Washington/Ankara)

3- Yemen’de yaşanan insani krizle ilgili gelişmeler izleniyor.

(Sana/Ankara)

GÜNCEL

1- FETÖ davaları

- Darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili, aralarında sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de bulunduğu 224 sanığın yargılandığı "çatı" davasının görülmesine Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

- FETÖ'nün, darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 474 sanığın yargılandığı dava Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde sürecek.

(Ankara/09.30)

- FETÖ/PDY'ye üye olduğu iddiasıyla aralarında meslekten ihraç edilen polis ve öğretmenlerin bulunduğu 32'si tutuklu 122 sanığın yargılanmasına devam edilecek

(Düzce/10.00)

- FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki kripto yapılanmasına ilişkin 22'si tutuklu 43 sanığın yargılanması sürecek.

(Tekirdağ/10.00)

KÜLTÜR SANAT

1- Oyuncu Hulusi Kentmen, vefatının 25. yılında Esenler Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'nde düzenlenen programda anılacak.

(İstanbul/14.00)

SPOR

1- Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur rövanş maçları sona erecek.

- Kupanın üçüncü gününde Hatayspor-Gençlerbirliği, Darıca Gençlerbirliği-Antalyaspor, Akhisarspor-Fatih Karagümrük, Giresunspor-Fenerbahçe müsabakaları yapılacak.

(Hatay/13.00/Kocaeli/13.45/Manisa/18.00/Giresun/20.30)

2- Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 14. haftasında Anadolu Efes, Rusya'nın CSKA Moskova, Fenerbahçe Beko da Karadağ'ın Buducnost VOLI takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

(Moskova/20.00/Podgorica/22.00)

3- Voleybolda Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında A Grubu'nda VakıfBank, Bulgaristan temsilcisi Maritza ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

(Filibe/19.00)