Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 20 Aralık 2021
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Malezya Dışişleri Bakanı Seyfeddin Abdullah ile ortak basın toplantısı düzenleyecek.
Türkiye ve Dünya gündemi 20.12.2021, 09:03
SİYASET
1- TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, asgari ücretten gelir ve damga vergisi alınmamasını da içeren Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek.
(TBMM/11.00)
EKONOMİ FİNANS
1- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ekim ayına ilişkin uluslararası yatırım pozisyonu verilerini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
2- Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), kasım ayı yurt dışı üretici fiyat endeksini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Malezya Dışişleri Bakanı Seyfeddin Abdullah ile ortak basın toplantısı düzenleyecek.
(Ankara/12.00)
GÜNCEL
1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
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