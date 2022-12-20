Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 20 Aralık 2022
Asgari Ücret Tespit Komisyonunun üçüncü toplantısı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında yapılacak.
SİYASET
1- TBMM'den
- Genel Kurulda, Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek.
(TBMM/15.00)
- HDP'nin Meclis grup toplantısı yapılacak.
(TBMM/12.45)
EKONOMİ FİNANS
1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 2022 Değerlendirme Toplantısı yapacak.
(Zonguldak/12.00)
2- Türkiye İstatistik Kurumu, kasım ayı yurt dışı üretici fiyat endeksi ile aralık ayı tüketici güven endeksini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gambiya Dışişleri Bakanı Mamadou Tangara ile ortak basın toplantısı düzenleyecek.
(Ankara)
GÜNCEL
1- Asgari Ücret Tespit Komisyonunun üçüncü toplantısı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında yapılacak.
(Ankara/14.00)
2- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Konferans Salonu'nda düzenlenecek "Türkiye-Fransa İlişkileri Fırsatlar ve Meydan Okumalar Paneli"ne katılacak.
(Ankara/10.00)