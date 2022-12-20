Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 20 Aralık 2022

SİYASET

1- TBMM'den

- Genel Kurulda, Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek.

(TBMM/15.00)

- HDP'nin Meclis grup toplantısı yapılacak.

(TBMM/12.45)

EKONOMİ FİNANS

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 2022 Değerlendirme Toplantısı yapacak.

(Zonguldak/12.00)

2- Türkiye İstatistik Kurumu, kasım ayı yurt dışı üretici fiyat endeksi ile aralık ayı tüketici güven endeksini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gambiya Dışişleri Bakanı Mamadou Tangara ile ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara)

GÜNCEL

1- Asgari Ücret Tespit Komisyonunun üçüncü toplantısı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında yapılacak.

(Ankara/14.00)

2- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Konferans Salonu'nda düzenlenecek "Türkiye-Fransa İlişkileri Fırsatlar ve Meydan Okumalar Paneli"ne katılacak.

(Ankara/10.00)