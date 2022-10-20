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Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 20 Ekim 2022

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu toplantısında faiz kararını açıklayacak, haftalık para ve banka istatistikleri ile eylül ayına ilişkin uluslararası rezervler ve döviz likiditesini duyuracak.

Türkiye ve Dünya gündemi 20.10.2022, 09:00
Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 20 Ekim 2022

 SİYASET

1- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Liberty Lykia Hotel'de "Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı 2022 Yılı İnceleme ve Değerlendirme Toplantısı"na katılacak.

(Muğla/16.00)

2- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki İSTAÇ AŞ'nin genel müdürüyken vefat eden eski milletvekili Mustafa Canlı adına İBB'nin Gümüşhane'de yaptırdığı okulun açılış törenine katılacak.

(Gümüşhane/12.30)

3- TBMM'den

- Genel Kurulda, Endüstri Bölgeleri Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi üzerinde görüşmeler devam edecek.

- Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in, Genel Kurulun altı birleşimine özürsüz veya izinsiz katılmamasına ilişkin Başkanlık Divanı kararı ile Başkanlık Tezkeresi'ni görüşecek.

(TBMM/14.00/11.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinde düzenlenecek Türkiye-Çek Cumhuriyeti İş Forumu'na katılacak.

(Ankara/10.00)

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu toplantısında faiz kararını açıklayacak, haftalık para ve banka istatistikleri ile eylül ayına ilişkin uluslararası rezervler ve döviz likiditesini duyuracak.

(Ankara/14.00/14.30)

3- Türkiye İstatistik Kurumu, eylül ayı yurt dışı üretici fiyat endeksini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- AB Liderler Zirvesi'nin ilk gün oturumları yapılacak.

(Brüksel)

2- NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, NATO Karargahı'nda bir araya gelecek, görüşmelerinin ardından basın toplantısı düzenleyecek.

(Brüksel)

GÜNCEL

1- Bartın'ın Amasra ilçesinde maden ocağındaki patlamaya ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

#Gündem #20 ekim
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