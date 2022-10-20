Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 20 Ekim 2022

SİYASET

1- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Liberty Lykia Hotel'de "Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı 2022 Yılı İnceleme ve Değerlendirme Toplantısı"na katılacak.

(Muğla/16.00)

2- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki İSTAÇ AŞ'nin genel müdürüyken vefat eden eski milletvekili Mustafa Canlı adına İBB'nin Gümüşhane'de yaptırdığı okulun açılış törenine katılacak.

(Gümüşhane/12.30)

3- TBMM'den

- Genel Kurulda, Endüstri Bölgeleri Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi üzerinde görüşmeler devam edecek.

- Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in, Genel Kurulun altı birleşimine özürsüz veya izinsiz katılmamasına ilişkin Başkanlık Divanı kararı ile Başkanlık Tezkeresi'ni görüşecek.

(TBMM/14.00/11.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinde düzenlenecek Türkiye-Çek Cumhuriyeti İş Forumu'na katılacak.

(Ankara/10.00)

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu toplantısında faiz kararını açıklayacak, haftalık para ve banka istatistikleri ile eylül ayına ilişkin uluslararası rezervler ve döviz likiditesini duyuracak.

(Ankara/14.00/14.30)

3- Türkiye İstatistik Kurumu, eylül ayı yurt dışı üretici fiyat endeksini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- AB Liderler Zirvesi'nin ilk gün oturumları yapılacak.

(Brüksel)

2- NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, NATO Karargahı'nda bir araya gelecek, görüşmelerinin ardından basın toplantısı düzenleyecek.

(Brüksel)

GÜNCEL

1- Bartın'ın Amasra ilçesinde maden ocağındaki patlamaya ilişkin gelişmeler takip ediliyor.