Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 20 Nisan 2022
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Venedik Bienali 59. Uluslararası Sanat Sergisi'nde Türkiye Pavyonu'nun açılışını yapacak.
SİYASET
1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Kadın Siyasetçiler Vefa Buluşması" iftar programında AK Parti'li eski ve mevcut kadın milletvekilleri ile bir araya gelecek.
(Ankara/19.38)
2- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, depremden etkilenen vatandaşlar ve TOKİ şantiyesi çalışanları ile iftarda buluşacak.
(İzmir/19.59)
3- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Yenilevent Anadolu Lisesi'nde Doğan Hızlan Kütüphanesi'nin açılış töreni ile Sabancı Öğretmenevi'nde öğretmenlerle iftar programına katılacak.
(İstanbul/14.00/19.50)
4- TBMM'den
- İYİ Partinin Meclis Grup toplantısı düzenlenecek.
- Genel Kurulda, Yeni Spor Kanunu Teklifi üzerindeki görüşmeler devam edecek.
(TBMM/10.30/14.00)
EKONOMİ FİNANS
1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, T15 Tüneli şantiyesi işçileriyle iftarda bir araya gelecek.
(Kırıkkale/19.30)
2- TÜİK, mart ayı yurt dışı üretici fiyat endeksini, 2021 yılı çocuk istatistiklerini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Rusya-Ukrayna Savaşı ve uluslararası yansımaları izleniyor.(Fotoğraflı-Görüntülü)
GÜNCEL
1- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Uluslararası Hukuk ve Tarih Perspektifinden 1915 Olayları Konferansı"nda konuşacak.
(Ankara/10.00)
KÜLTÜR SANAT
1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Venedik Bienali 59. Uluslararası Sanat Sergisi'nde Türkiye Pavyonu'nun açılışını yapacak.
(Venedik)