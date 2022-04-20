Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 20 Nisan 2022

SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Kadın Siyasetçiler Vefa Buluşması" iftar programında AK Parti'li eski ve mevcut kadın milletvekilleri ile bir araya gelecek.

(Ankara/19.38)

2- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, depremden etkilenen vatandaşlar ve TOKİ şantiyesi çalışanları ile iftarda buluşacak.

(İzmir/19.59)

3- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Yenilevent Anadolu Lisesi'nde Doğan Hızlan Kütüphanesi'nin açılış töreni ile Sabancı Öğretmenevi'nde öğretmenlerle iftar programına katılacak.

(İstanbul/14.00/19.50)

4- TBMM'den

- İYİ Partinin Meclis Grup toplantısı düzenlenecek.

- Genel Kurulda, Yeni Spor Kanunu Teklifi üzerindeki görüşmeler devam edecek.

(TBMM/10.30/14.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, T15 Tüneli şantiyesi işçileriyle iftarda bir araya gelecek.

(Kırıkkale/19.30)

2- TÜİK, mart ayı yurt dışı üretici fiyat endeksini, 2021 yılı çocuk istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Rusya-Ukrayna Savaşı ve uluslararası yansımaları izleniyor.(Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Uluslararası Hukuk ve Tarih Perspektifinden 1915 Olayları Konferansı"nda konuşacak.

(Ankara/10.00)

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Venedik Bienali 59. Uluslararası Sanat Sergisi'nde Türkiye Pavyonu'nun açılışını yapacak.

(Venedik)