Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 20 Şubat 2022

SİYASET

1- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile toplantı yapacak, Organize Sanayi Bölgesinde yapımı tamamlanan fabrikaların açılış törenine katılacak, Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na iştirak edecek.

(Kilis/10.00/12.00/14.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Uluslararası Münih Güvenlik Konferansı (MSC 2022) üçüncü gün toplantıları yapılacak.

(Münih)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.