Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 20 Şubat 2022
Uluslararası Münih Güvenlik Konferansı (MSC 2022) üçüncü gün toplantıları yapılacak.
Türkiye ve Dünya gündemi 20.02.2022, 09:43
SİYASET
1- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile toplantı yapacak, Organize Sanayi Bölgesinde yapımı tamamlanan fabrikaların açılış törenine katılacak, Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na iştirak edecek.
(Kilis/10.00/12.00/14.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Uluslararası Münih Güvenlik Konferansı (MSC 2022) üçüncü gün toplantıları yapılacak.
(Münih)
GÜNCEL
1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
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