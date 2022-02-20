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Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 20 Şubat 2022

Uluslararası Münih Güvenlik Konferansı (MSC 2022) üçüncü gün toplantıları yapılacak.

Türkiye ve Dünya gündemi 20.02.2022, 09:43
Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 20 Şubat 2022

SİYASET

1- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile toplantı yapacak, Organize Sanayi Bölgesinde yapımı tamamlanan fabrikaların açılış törenine katılacak, Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na iştirak edecek.

(Kilis/10.00/12.00/14.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Uluslararası Münih Güvenlik Konferansı (MSC 2022) üçüncü gün toplantıları yapılacak.

(Münih)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

#Gündem #20 şubat #Uluslararası Münih Güvenlik Konferansı
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