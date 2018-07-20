Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 20 Temmuz 2018

1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, KKTC'de Kıbrıs Barış Harekatı'nın 44. yıl dönümü etkinliklerine katılacak, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay ve Başbakan Tufan Erhürman ile görüşecek.

(Lefkoşa)

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çorlu'daki tren kazasında yaşamını yitiren Oğuz Arda Sel'in annesi Mısra Öz'e taziye ziyaretinde bulunacak, ENKA Açık Hava Buluşmaları Fazıl Say Konseri'ne katılacak.

(İstanbul/19.00-21.15)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- TBMM Adalet Komisyonunda terörle mücadele kapsamında yeni düzenlemeler içeren kanun teklifi üzerinde görüşmeler devam edecek.

(TBMM/10.30)

EKONOMİ

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ziyaretlerde bulunacak.

(Bilecik/11.30-20.00)

2- TÜİK, haziran ayı yurt dışı üretici fiyat endeksini yayımlayacak.

(Ankara/10.00)

3- TOBB, haziranda kurulan ve kapanan şirket istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Batı Şeria ve Gazze'de cuma namazının ardından "Yahudi Ulusal Devlet" yasasının kabul edilmesi ve İsrail'in politikalarına karşı düzenlenecek gösteriler takip edilecek.

(Kudüs/Ramallah/Gazze)

2- Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Elysee Sarayı'nda bir araya gelecek.

(Paris)

3- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile Beşşar Esed rejiminin saldırı ve ablukasındaki bölgelerde durum takip ediliyor.

(Halep/İdlib/Humus)

GÜNCEL

1- FETÖ davaları

- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili, sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de aralarında yer aldığı 224 sanığın yargılandığı davaya Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince devam edilecek.

(Ankara/09.30)

- Sakarya'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine ilişkin, 86'sı tutuklu 222 sanığın yargılanmasına devam edilecek.

(Sakarya / 09.30)

SPOR

1- Finlandiya'da devam eden 19 Yaş Altı Avrupa Futbol Şampiyonası Finallerinde Türkiye, B Grubu'nda ikinci maçında Fransa ile karşılaşacak.

(Vaasa/20.30)

2- Atletizmde IAAF Elmas Lig'in 10. ayak yarışları Monaco yapılacak. Erkekler 200 metrede milli sporcu Ramil Guliyev piste çıkacak.

(Monaco/22.35)

3- Fransa Bisiklet Turu 13. etapla devam ediyor.

4- Dünya Eskrim Şampiyonası, Çin'de sürüyor.

(Wuxi)